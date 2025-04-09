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АНАЛІТИКА

Турецькі студенти влаштували нові протести проти арешту мера Стамбула

 

Кілька тисяч турецьких студентів протестували у вівторок у Стамбулі та Анкарі проти арешту опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

В останні 10 днів кампанія протестів пішла на спад через закриття університетів і святкування з нагоди закінчення Рамадану.

На кадрах, які транслювали турецькі ЗМІ, можна було побачити кілька тисяч студентів в азійській частині Стамбула, де також було помітно значне розгортання поліції.

У столиці Анкарі сотні студентів університетів також вийшли на марш.

Імамоглу є головним політичним конкурентом президента Реджепа Таїпа Ердогана. Його затримання минулого місяця викликало хвилю масових протестів, які влада жорстко придушила, заарештувавши майже дві тисячі осіб, у тому числі сотні студентів.

Опозиційна Республіканська народна партія висунула Імамоглу своїм кандидатом на президентських виборах 2028 року.

Вона також заохочує рух бойкоту проти компаній і підприємств, які вважаються близькими до турецького уряду.

Крім того, турецька опозиція закликає до дострокових виборів.
 

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