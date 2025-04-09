Гра «хто кого пересидить». Китай не поступається США у торговій війні: до чого вона призведе

Торгівельна війна між Китаєм і США - двома найбільшими економіками світу - набирає обертів. У вівторок Білий дім заявив, що вирішив збільшити мито на імпорт товарів з Китаю на додаткові 50%, тепер підсумкова ставка становитиме 104%.

Раніше Китай чітко дав зрозуміти, що не поступиться перед погрозами з боку президента США Дональда Трампа, не піддасться на "шантаж" Вашингтона й "боротиметься до кінця" в торгівельній війні, яка не слабшає, попри тимчасову стабілізацію фондових ринків.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт сказала, що нова ставка почне діяти в середу, 9 квітня.

Про плани запровадити додаткові мита у 34% на китайський імпорт Трамп заявив 2 квітня, в рамках своєї торгівельної війни проти майже всіх країн світу.

У відповідь Китай запровадив аналогічні мита на американську продукцію і дав зрозуміти, що не планує поступатися Трампу. При цьому Левітт запевнила, що нове підвищення тарифів - не є відповіддю Китаю.

До цього міністерство комерції Китаю заявляло, що будь-які додаткові мита з боку США викличуть відповідні "контрзаходи", спрямовані проти американських товарів.

У своїй заяві китайське міністерство звинуватило адміністрацію Трампа в шантажі, наголосивши, що Пекін "боротиметься до кінця", якщо США "продовжать у тому ж стилі".

Тарифи, які у Вашингтоні називають "дзеркальними", у заяві китайського відомства назвали "необґрунтованими" й "типовим проявом одностороннього економічного тиску".

Левова частка китайського імпорту в США припадає на смартфони, комп'ютери, літій-іонні батареї, різного роду іграшки та ігрові консолі. Однак ними торгівля між двома країнами не обмежується: китайці продають американцям усе - від дрібних шурупів до бойлерів.

Експерти стурбовані запаморочливою швидкістю, з якою розвиваються події, практично не залишаючи часу на адаптацію до стрімких змін у глобальній економіці.

Чому це погано для Китаю і як він реагує

У відповідь на перший раунд тарифів Трампа Китай запровадив відповідні мита на деякі види американського імпорту, експортний контроль на відвантаження рідкісноземельних металів і розпочав антимонопольні розслідування щодо американських компаній, включно з Google.

Пекін також оголосив про "дзеркальні" відповідні тарифи, але, схоже, там триває підготовка і до більш жорстких заходів.

Влада дозволила ослабнути юаню, що робить китайський експорт ще більш привабливим. Стабілізують ринок при цьому за рахунок підтримки попиту на акції за рахунок їхньої скупки компаніями, афілійованими з державою.

"Ми спостерігаємо гру "хто кого пересидить". Мова про вигоду більше не йде", - сказала в інтерв'ю ВВС Мері Лавлі, експертка з американо-китайської торгівлі з Інституту Петерсона у Вашингтоні.

Попри уповільнення темпів зростання економіки, Китай "цілком може виявитись готовим терпіти неприємності, щоб не капітулювати перед тим, що в Пекіні вважають агресією з боку США", додала вона.

Зіткнувшись із затяжною кризою на ринку нерухомості та безробіттям, китайці просто скоротили свої витрати. Загрузлій у боргах місцевій владі в країні стає дедалі важче нарощувати інвестиції або розширювати систему соцзабезпечення.

"Тарифи цю проблему тільки поглиблюють, - каже Ендрю Коллієр, старший науковий співробітник Центру Моссавар-Рахмані з питань бізнесу та уряду при Гарвардській школі Кеннеді. - Якщо постраждає китайський експорт, це завдасть удару по найважливішій прибутковій статті китайського бюджету".

Важко сказати, коли саме підвищення тарифів позначиться на економіці, "але це, ймовірно, станеться дуже швидко", вважає Ендрю Коллієр, додаючи, що "через сповільнення економіки та виснаження ресурсів вибір, що стоїть перед Сі, стає дедалі складнішим".

Які наслідки для США

Утім, відчути на собі вплив обох цих чинників доведеться не лише Китаю.

За даними Офісу торгового представника США, 2024 року Вашингтон закупив китайських товарів на 438 млрд доларів, а від продажу своєї продукції до Китаю виручив лише 143 млрд.

Унаслідок цього дефіцит торговельного балансу оцінюють майже в 300 млрд доларів.

Як саме США планують швидко замінити імпортні китайські товари, поки що незрозуміло.

Якщо не брати до уваги податки на конкретні товари, обидві країни «економічно переплетені в багатьох відношеннях - величезний обсяг інвестицій тече в обох напрямках; цифрової торгівлі та потоків даних дуже багато», - каже Дебора Елмс, керівниця відділу торговельної політики Фонду Хінріча в Сінгапурі.

"Ефект від тарифів обмежений, але сторони можуть завдати одна одній неприємностей й інакше, - пояснює вона. - Може здатися, що гірше бути вже просто не може, але є безліч способів зробити кризу ще глибшою".

Весь світ також уважно стежить за тим, куди піде китайський експорт, якому закрили американський ринок.

Найімовірніше, непродані товари потраплять на інші ринки, наприклад, у Південно-Східну Азію, додає Дебора Елмс, хоча «ці країни [зараз самі розбираються] з власними тарифами і змушені думати, куди ж ще можна продати їхню продукцію».

"Тож ми опинилися просто в зовсім іншому всесвіті, в якому все дуже туманно", - резюмує вона.

"Дуже-дуже поганий Євросоюз"

Очільниця Єврокомісії - "уряду" Євросоюзу - Урсула фон дер Ляєн у понеділок сказала, що ЄС запропонував Трампу обнулити мита на автомобілі та іншу промислову продукцію.

"[Але] ми завжди готові відповісти контрзаходами і захистити наші інтереси", - додала фон дер Ляєн.

Трамп на це відповів, що скасування мит на автівки та іншу промислову продукцію буде недостатньо, щоб усунути дефіцит у торгівлі США з Європою, і що Євросоюз взагалі створили, щоб нашкодити США.

"Європейський союз поводиться з нами дуже-дуже погано, вони не приймають наші автомобілі, вони не приймають нашу сільськогосподарську продукцію. Вони взагалі практично нічого не приймають", - цитує Трампа агентство AFP.

Мита на імпорт товарів з Євросоюзу до США з 9 квітня за рішенням Трампа становитимуть 20%.

Трамп додав, що, на його думку, щоб усунути свою перевагу в торгівлі товарами із США, Євросоюз має закуповувати значно більше американських енергоносіїв.