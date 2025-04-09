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АНАЛІТИКА

Прибутковість 40-річних держоблігацій Японії оновила історичний максимум

 

Прибутковість 40-річних японських держоблігацій під час торгів у середу оновила максимум з часу дебюту цих паперів на ринку в 2007 році.

За даними на 9:36 EET вона піднялася на 18,6 базисного пункту, до 3,058% річних. Під час сесії показник сягав 3,166%.

Інвесторів турбує введення в середу США 24%-х мит на японські товари і 25%-х зборів на імпорт автомобілів.

Учасники ринків побоюються, що Японії може знадобитися випустити нові суверенні зобов'язання для фінансування підтримки залежної від експорту національної економіки.

"Ми попереджаємо, що якщо у відповідь на тарифи буде підготовлено додатковий бюджет, це може посилити підвищувальний тиск на прибутковості ультрадовгих держоблігацій Японії", - наводить The Wall Street Journal слова аналітика Атару Окумури з SMBC Nikko Securities.

Міністерство фінансів Японії, Банк Японії та Агентство з фінансових послуг Японії (Financial Services Agency, FSA) о 10:00 кч середи проведуть зустріч для обговорення міжнародних фінансових ринків.

Зазвичай такі зустрічі проходять у разі надзвичайних обставин на ринках, пише Forexlive. За підсумками заходу напевно буде випущено спільну заяву.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Японія
 

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