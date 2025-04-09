Фінансові новини
- |
- 09.04.25
- |
- 14:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держави ЄС проголосують, чи застосувати контрзаходи у відповідь на тарифи США
11:54 09.04.2025 |
У середу, 9 квітня, представники 27 держав Європейського Союзу на засіданні комітету Європейської комісії проведуть голосування щодо обмежувальних заходів у відповідь на запровадження Сполученими Штатами тарифів для ЄС.
Про це кореспондентові "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив дипломат однієї з ключових держав ЄС, обізнаний із ситуацією.
Дипломат повідомив, що голосування за запровадження обмежувальних заходів з боку ЄС до США відбудеться під час засідання одного з комітетів Єврокомісії з питань торгівлі.
"Питання встановлення тарифів - ексклюзивна компетенція Єврокомісії, тому голосування представників 27 держав ЄС про відповідь на тарифи США відбудеться в профільному комітеті Єврокомісії", - розповів співрозмовник "Європейської правди".
Він додав, що засідання комітету відбудеться у другій половині дня 9 квітня (після 15:30 за київським часом).
Як дізналися раніше журналісти, Єврокомісія запропонувала запровадити 25% мита на десятки товарних категорій імпорту зі США у відповідь на березневе рішення президента Трампа про тарифи для ЄС на алюміній та сталь.
Деталі пропозицій Єврокомісії наразі не є публічними, а їхній остаточний перелік планується затвердити 15 квітня 2025 року.
Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що запропонувала США встановити "нульові тарифи" на промислові товари, намагаючись запобігти торговій війні. США відхилили цю пропозицію.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українські військові дроном знищили російський бомбардувальник Ту-22М3
|Трамп заявив, що країни телефонують йому і «цілують дупу», намагаючись укласти торгову угоду
|США підвищили ставку мита проти Китаю з 54% до 104%
|Україна готова обнулити мита на американську продукцію
"Ми імпортуємо із США продукції на $3-4 мільярди. На цю продукцію ми маємо низькі мита або не маємо їх узагалі. Тому ми готові обнулити мита на американську продукцію. Думаю, за першої-ліпшої нагоди будемо говорити про це з адміністрацією США: за їх калькулятором і підходом так і має бути", - сказав Качка.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна отримала ще EUR1 млрд від ЄС за механізмом ERA - Мінфін
|МЗС: Китай перевіряє інформацію про своїх громадян, що потрапили в полон в Україні
|Понад 40% американців вважають, що Трамп занадто прихильний до Росії
|Укроборонпром розширює військово-технічне співробітництво з Данією
|Українські військові дроном знищили російський бомбардувальник Ту-22М3
|Турецькі студенти влаштували нові протести проти арешту мера Стамбула
|Гра «хто кого пересидить». Китай не поступається США у торговій війні: до чого вона призведе
Бізнес
|AMD збільшує свою частку на ринку процесорів, а Intel втрачає позиції
|Nissan заявляє, що не буде приймати нові замовлення в США на Infiniti
|Jaguar Land Rover призупиняє експорт до США через тарифи Трампа
|Трамп руйнує плани Nintendo: японська компанія перенесла на невизначений термін старт попередніх замовлень Switch 2 у США
|Microsoft запустила пошуковик Copilot та зробила Copilot для Windows нативним
|Дослідження Microsoft: штучний інтелект знижує здатність до критичного мислення
|В Україні скорочується попит на вживані авто