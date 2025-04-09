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АНАЛІТИКА

Держави ЄС проголосують, чи застосувати контрзаходи у відповідь на тарифи США

 

У середу, 9 квітня, представники 27 держав Європейського Союзу на засіданні комітету Європейської комісії проведуть голосування щодо обмежувальних заходів у відповідь на запровадження Сполученими Штатами тарифів для ЄС.

Про це кореспондентові "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив дипломат однієї з ключових держав ЄС, обізнаний із ситуацією.

Дипломат повідомив, що голосування за запровадження обмежувальних заходів з боку ЄС до США відбудеться під час засідання одного з комітетів Єврокомісії з питань торгівлі.

"Питання встановлення тарифів - ексклюзивна компетенція Єврокомісії, тому голосування представників 27 держав ЄС про відповідь на тарифи США відбудеться в профільному комітеті Єврокомісії", - розповів співрозмовник "Європейської правди".

Він додав, що засідання комітету відбудеться у другій половині дня 9 квітня (після 15:30 за київським часом).

Як дізналися раніше журналісти, Єврокомісія запропонувала запровадити 25% мита на десятки товарних категорій імпорту зі США у відповідь на березневе рішення президента Трампа про тарифи для ЄС на алюміній та сталь.

Деталі пропозицій Єврокомісії наразі не є публічними, а їхній остаточний перелік планується затвердити 15 квітня 2025 року.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що запропонувала США встановити "нульові тарифи" на промислові товари, намагаючись запобігти торговій війні. США відхилили цю пропозицію.
Ключові теги: ЄС, США
 

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