США про військових Китаю на війні проти України: Це тривожно

Участь китайських військових у війні проти України на боці Росії, так само, як і військових Північної Кореї, є "тривожною", заявила 8 квітня речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

Вона назвала Китай "головним помічником", який дозволяє РФ продовжувати агресію проти України, зауваживши, що той постачає майже 80 відсотків товарів подвійного призначення, необхідних Росії для ведення війни.

"Як сказав президент Трамп, продовження співпраці між цими двома ядерними державами лише сприятиме глобальній нестабільності та зробить США й інші країни менш безпечними, менш захищеними та менш процвітаючими", - зазначила Брюс.

ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю на Донеччині

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України (ЗСУ) на території Донецької області вступили в бій з шістьма громадянами КНР, які воювали в лавах армії РФ, і взяли в полон двох.

За його словами, "маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє", і Україна чекатиме на відповідну реакцію китайської сторони.

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю, щоб засудити цей факт і вимагати пояснень.