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Суд зобов’язав Білий дім відновити доступ журналістам АР до подій із президентом
09:54 09.04.2025 |
Федеральний суддя США видав розпорядження для Білого дому відновити повний доступ журналістів Associated Press до всіх пресзаходів для висвітлення подій за участі президента, пославшись при цьому на першу поправку Конституції США.
Про це йдеться в повідомленні АР, оприлюдненому в вівторок, передає Укрінформ.
«Окружний суддя США Тревор Макфадден, призначений президентом Дональдом Трампом, постановив, що уряд не може вживати (каральних - ред.) заходів у відповідь на рішення AP не слідувати указу президента про перейменування Мексиканської затоки»,- зазначається в повідомленні.
Хоча це рішення являє собою попередню судову заборону, воно забезпечило AP велику перемогу в той час, як Білий дім створював виклики для преси на різних рівнях, зауважує агентство.
«Згідно з першою поправкою, якщо уряд відкриває двері для деяких журналістів - чи то в Овальному кабінеті, чи в Східній кімнаті чи деінде - він не може закрити ці двері для інших журналістів через їхню точку зору», - наголосив Макфедден.
Поки незрозуміло, як Білий дім виконуватиме розпорядження судді. Макфадден відклав виконання свого наказу на тиждень, давши уряду час на відповідь або оскарження.
При цьому зазначається, що одразу після винесення судового рішення репортер та фотограф AP не були допущені до прес-пулу Білого дому під час виступу Трампа перед Національним республіканським комітетом Конгресу.
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