Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Угорщині тривають протести проти закону про заборону ЛГБТ-прайдів

 

Тисячі протестувальників вийшли на вулиці столиці Угорщини у вівторок, 8 квітня, вже четвертий тиждень поспіль, протестуючи проти нового закону, ухваленого урядом прем'єр-міністра Віктора Орбана, який забороняє проведення заходів на підтримку ЛГБТК+ спільноти.

Про це написало агентство AP, передає "Європейська правда".

Щотижневі протести в Будапешті не зупиняються, і у вівторок, 8 квітня, демонстранти перекрили міст Ержебет через Дунай, вимагаючи скасувати закон.

Деякі планували залишитися на мосту на ніч і повідомили, що готуються заблокувати всі п'ять центральних мостів через Дунай. Насильства не було зафіксовано.

Вікторія Вайда, одна з протестувальниць, сказала, що час для пошуку компромісу з урядом Орбана "минув".

"Якщо ми не будемо відстоювати права меншин і свої власні основоположні права, то хто це зробить, коли вони прийдуть за нами? Ми дійшли до того моменту, коли повинні сказати: "Досить!" - розповіла вона.

Протести відбулися не лише в Будапешті, де демонстранти ігнорували вимоги поліції розійтися з мостів і головних вулиць, але й у східному місті Мішкольц, де кілька сотень протестувальників також висловили протест проти закону.

Нагадаємо, 18 березня угорський парламент ухвалив закон партії премʼєр-міністра Віктора Орбана "Фідес", який забороняє проведення прайду ЛГБТК+ спільнот і накладає штрафи на організаторів та учасників заходу. Це викликало масові протести в Будапешті проти обмеження права на зібрання.

Такий закон сколихнув населення країни й почалися масові протести. Відтак 4 квітня Орбан заявив про намір ухвалити закон, який заборонятиме протестувальникам блокувати мости.

Це не перший крок угорської влади з обмеження прав ЛГБТ. Зокрема у 2021 році там заборонили "пропаганду гомосексуалізму" серед людей до 18 років, попри різку критику з боку правозахисних груп і Європейського Союзу.

Венеційська комісія дійшла висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини.
Ключові теги: Угорщина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1740
  0,0933
 0,23
EUR
 1
 45,0258
  0,0274
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7453  0,11 0,28 41,3693  0,06 0,16
EUR 44,9297  0,25 0,56 45,7297  0,24 0,52

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,13 0,32 41,2900  0,13 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес