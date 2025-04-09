В Угорщині тривають протести проти закону про заборону ЛГБТ-прайдів

Тисячі протестувальників вийшли на вулиці столиці Угорщини у вівторок, 8 квітня, вже четвертий тиждень поспіль, протестуючи проти нового закону, ухваленого урядом прем'єр-міністра Віктора Орбана, який забороняє проведення заходів на підтримку ЛГБТК+ спільноти.

Про це написало агентство AP, передає "Європейська правда".

Щотижневі протести в Будапешті не зупиняються, і у вівторок, 8 квітня, демонстранти перекрили міст Ержебет через Дунай, вимагаючи скасувати закон.

Деякі планували залишитися на мосту на ніч і повідомили, що готуються заблокувати всі п'ять центральних мостів через Дунай. Насильства не було зафіксовано.

Вікторія Вайда, одна з протестувальниць, сказала, що час для пошуку компромісу з урядом Орбана "минув".

"Якщо ми не будемо відстоювати права меншин і свої власні основоположні права, то хто це зробить, коли вони прийдуть за нами? Ми дійшли до того моменту, коли повинні сказати: "Досить!" - розповіла вона.

Протести відбулися не лише в Будапешті, де демонстранти ігнорували вимоги поліції розійтися з мостів і головних вулиць, але й у східному місті Мішкольц, де кілька сотень протестувальників також висловили протест проти закону.

Нагадаємо, 18 березня угорський парламент ухвалив закон партії премʼєр-міністра Віктора Орбана "Фідес", який забороняє проведення прайду ЛГБТК+ спільнот і накладає штрафи на організаторів та учасників заходу. Це викликало масові протести в Будапешті проти обмеження права на зібрання.

Такий закон сколихнув населення країни й почалися масові протести. Відтак 4 квітня Орбан заявив про намір ухвалити закон, який заборонятиме протестувальникам блокувати мости.

Це не перший крок угорської влади з обмеження прав ЛГБТ. Зокрема у 2021 році там заборонили "пропаганду гомосексуалізму" серед людей до 18 років, попри різку критику з боку правозахисних груп і Європейського Союзу.

Венеційська комісія дійшла висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини.