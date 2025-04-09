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Трамп підписав укази на підтримку вугільної промисловості США
09:23 09.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп підписав виконавчі укази, спрямовані на збільшення видобутку вугілля.
"Я підписав виконавчий наказ про зміцнення нашої електричної мережі шляхом забезпечення роботи вугільних електростанцій. На відміну від вітряних і сонячних електростанцій, вугільні електростанції можуть цілодобово працювати з дощем чи снігом. У межах наших історичних зусиль щодо дерегуляції сьогодні вдень я також надаю негайну допомогу 47 компаніям, які керують 66 вугільними станціями, дуже великими по всій країні", - сказав Трамп під час заходу в Білому домі.
Він заявив, що "збирається скасовувати екологічні обмеження епохи Байдена".
"Ми повертаємо до життя галузь, яку було покинуто. Ми повернемо шахтарів до роботи", - заявив Трамп.
Нові виконавчі укази Трампа включають: скасування мораторію на нові угоди щодо видобутку вугілля на федеральних землях; використання Закону про оборонне виробництво (1950 року) для стимулювання вугільного сектору; оцінку можливості визнання металургійного вугілля "критично важливим мінералом" - за аналогією з компонентами для військової техніки; підтримку вугільних електростанцій, що планувалися до закриття.
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"Ми імпортуємо із США продукції на $3-4 мільярди. На цю продукцію ми маємо низькі мита або не маємо їх узагалі. Тому ми готові обнулити мита на американську продукцію. Думаю, за першої-ліпшої нагоди будемо говорити про це з адміністрацією США: за їх калькулятором і підходом так і має бути", - сказав Качка.
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