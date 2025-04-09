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АНАЛІТИКА

Трамп підписав укази на підтримку вугільної промисловості США

 

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчі укази, спрямовані на збільшення видобутку вугілля.

"Я підписав виконавчий наказ про зміцнення нашої електричної мережі шляхом забезпечення роботи вугільних електростанцій. На відміну від вітряних і сонячних електростанцій, вугільні електростанції можуть цілодобово працювати з дощем чи снігом. У межах наших історичних зусиль щодо дерегуляції сьогодні вдень я також надаю негайну допомогу 47 компаніям, які керують 66 вугільними станціями, дуже великими по всій країні", - сказав Трамп під час заходу в Білому домі.

Він заявив, що "збирається скасовувати екологічні обмеження епохи Байдена".

"Ми повертаємо до життя галузь, яку було покинуто. Ми повернемо шахтарів до роботи", - заявив Трамп.

Нові виконавчі укази Трампа включають: скасування мораторію на нові угоди щодо видобутку вугілля на федеральних землях; використання Закону про оборонне виробництво (1950 року) для стимулювання вугільного сектору; оцінку можливості визнання металургійного вугілля "критично важливим мінералом" - за аналогією з компонентами для військової техніки; підтримку вугільних електростанцій, що планувалися до закриття.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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