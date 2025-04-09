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Трамп анонсував підвищення мит на імпортні ліки – ЗМІ
09:36 09.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп під час виступу на заході в Національно-республіканському комітеті Конгресу заявив, що США незабаром оголосить про значні мита на імпорт фармацевтичних товарів, повідомляє Reuters у середу.
"Дуже скоро ми оголосимо великі тарифи на лікарські засоби, і коли компанії це почують - вони підуть з Китаю, підуть з інших країн, тому що більшість своєї продукції вони продають саме у нас. Вони відкриватимуть заводи по всій території США", - заявив Трамп.
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"Ми імпортуємо із США продукції на $3-4 мільярди. На цю продукцію ми маємо низькі мита або не маємо їх узагалі. Тому ми готові обнулити мита на американську продукцію. Думаю, за першої-ліпшої нагоди будемо говорити про це з адміністрацією США: за їх калькулятором і підходом так і має бути", - сказав Качка.
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