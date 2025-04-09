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У Пентагоні заявили польським ЗМІ, що остаточно не вирішили скоротити контингент в Європі
09:14 09.04.2025 |
США поки не ухвалили остаточне рішення про скорочення свого військового контингенту в країнах Європи.
Про це повідомили у пресслужбі Пентагону у відповідь на запит польського телеканалу TVP Info, інформує "Європейська правда".
При цьому у відповіді американського оборонного відомства польському телеканалу йдеться, що наразі у США переглядають військову структуру.
"Але жодного рішення ще не ухвалили. Прихильність США до НАТО є сильною, але США очікують, що європейські союзники очолять конвенціональну оборону Європи", - заявили в пресслужбі Пентагону.
ЗМІ раніше повідомили, що США розглядають можливість виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи.
Ця інформація з'явилась на тлі того, що Командування Сухопутних військ США в Європі й Африці оголосило про передислокацію американського військового персоналу і техніки з аеропорту Ясьонка у Польщі, який є ключовим хабом допомоги Україні.
Тоді польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш запевняв, що виведення американських військових зі стратегічного аеропорту Жешува не є сигналом про те, що США планують зовсім піти з Польщі.
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"Ми імпортуємо із США продукції на $3-4 мільярди. На цю продукцію ми маємо низькі мита або не маємо їх узагалі. Тому ми готові обнулити мита на американську продукцію. Думаю, за першої-ліпшої нагоди будемо говорити про це з адміністрацією США: за їх калькулятором і підходом так і має бути", - сказав Качка.
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