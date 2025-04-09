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Ілон Маск проігнорував допит у справі про маніпуляції акціями Twitter
09:03 09.04.2025 |
Американський мільярдер Ілон Маск відмовив адвокатам, які прилетіли до Вашингтона, провести допит під присягою у справі про маніпуляції під час купівлі акцій Twitter.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Позов подали інвестора, які стверджують, що його постійні спроби купити Twitter Inc. у 2022 році були спробою маніпулювати вартістю акцій компанії.
Адвокати позивачів з Каліфорнії у поданих матеріалах зазначили, що юрист Маска повідомив їм про його неявку лише через 20 хвилин після запланованого часу допиту 3 квітня. За словами юристів, попри судове рішення зі встановленою датою допиту, "усе було марно" і їм наразі складно узгодити нову дату.
Маск зайнятий консультуванням президента Дональда Трампа з питань урядових заходів щодо скорочення витрат, однак незабаром він планує залишити цю функцію. Йому загрожують численні судові справи, пов'язані з його компаніями та особистими інвестиціями.
Адвокат мільярдера Алекс Спіро та біограф Волтер Айзексон також ухиляються від допиту у справі про шахрайство з цінними паперами інвесторів. Спіро не відразу відповів на прохання про коментар.
Придбання Маском компанії Twitter
Ілон Маск підписав угоду про купівлю соцмережі Twitter за 44 млрд доларів 25 квітня 2022 року.
У вересні Маск пропустив призначені судом свідчення у рамках розслідування Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) щодо придбання ним Twitter. Однак суддя відмовився накладати санкції на мільярдера за це після того, як його адвокат пояснив, що він мав бути присутнім на запуску ракети SpaceX у Флориді, і запропонував відшкодувати агентству вартість авіаквитків для його адвокатів, які прилетіли до Лос-Анджелеса, щоб допитати мільярдера.
Маск нарешті зустрівся з юристами SEC у жовтні, а в січні агентство подало на нього до суду.
Додамо, що днями мільярдер оскандалився іншою резонансною заявою - йому не сподобалося, що його роботу прирівняли до простого "збирача" автомобілів.
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