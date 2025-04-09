Республіканці планують обмежити вплив Трампа на зовнішню торгівлю – ЗМІ

Щонайменше десяток республіканців Палати представників США розглядають можливість підтримати законопроєкт конгресмена Дона Бейкона, який обмежить повноваження президента США Дональда Трампа щодо запровадження тарифів без схвалення Конгресу, повідомляє Axios у вівторк.

Бейкон зазначив, що вже отримав підтримку двох республіканців - Джеффа Герда (Колорадо) та Дена Ньюхауса (Вашингтон), а також двох демократів, які виступили співавторами законопроєкту. Ще десять республіканців висловили зацікавленість, однак бажають спершу проконсультуватися з торговим представником США.

"Суть ініціативи полягає в тому, щоб будь-які тарифи, запроваджені президентом, автоматично скасовувалися через 40 днів, якщо Конгрес не ухвалить відповідну резолюцію на їхню підтримку. Крім того, Конгрес отримає право будь-коли скасувати тарифи шляхом ухвалення резолюції про їх анулювання", - йдеться в повідолені.

Один із республіканців Палати представників на умовах анонімності підтвердив свою готовність підтримати ініціативу, попри погрози президента Трампа накласти на неї вето.

"Конституція чітко визначає відповідальність Конгресу. Ми маємо законодавче право встановлювати рамки, й цей законопроєкт - крок у правильному напрямі", - зазначив конгресмен, додавши, що хоча тарифи Трампа мали певні позитивні результати, вони водночас завдали шкоди фермерам у його окрузі.

Бейкон додав, що не поспішає виносити законопроєкт на голосування.

"Я не думаю, що це відбудеться протягом наступного місяця, можливо, двох місяців. Я хочу, щоб цей законопроєкт залишався там, оскільки ми вивчаємо фондовий ринок, інфляцію, безробіття, це може бути життєздатним шляхом", - сказав він.