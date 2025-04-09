США можуть поновити окремі програми допомоги для низки країн світу

Адміністрація Трампа ухвалила рішення про поновлення щонайменше шести нещодавно скасованих програм зовнішньої допомоги США з надання екстреної продовольчої допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначили знайомі з питанням шість джерел, швидке скасування рішень, ухвалених лише кілька днів тому, підкреслило імпульсивний характер ініційованих Трампом скорочень зовнішньої допомоги. Це призвело до того, що програми спочатку скасовувалися, потім поновлювалися, а потім знову скасовувалися і це породжувало збої в роботі міжнародних гуманітарних місій.

Виконувач обов'язків заступника адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Джеремі Левін, якого раніше ідентифікували як члена Департаменту ефективності уряду під керівництвом мільярдера Ілона Маска, у внутрішньому електронному листі до співробітників попросив скасувати рішення про зупинку програм.

За даними джерел агентства, він закликав поновити надання грантів Всесвітній продовольчій програмі у Лівані, Сирії, Сомалі, Йорданії, Іраку та Еквадорі.

Крім того, за словами двох джерел, адміністрація поновила чотири програми фінансування для Міжнародної організації з міграції в Тихоокеанському регіоні.

"Вибачте за всі ці коливання щодо фінансування. Є багато зацікавлених сторін, і ми маємо краще балансувати між цими конкуруючими інтересами - це моя помилка, і я беру на себе відповідальність", - написав Левін у листі, з яким ознайомилося Reuters.

У понеділок, 7 квітня, адміністрація Трампа припинила надання життєво важливої гуманітарної допомоги для понад десятка країн, включно з Афганістаном, Єменом, Сомалі та Сирією, на загальну суму понад 1,3 мільярда доларів.

За даними правозахисної групи Stand Up For Aid, до складу якої входять колишні та чинні урядовці США, лише за минулий вікенд за наказом Левіна було скасовано контракти Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP) у Лівані, Сирії, Сомалі та Йорданії на понад 463 мільйони доларів.

Багато з припинених програм раніше отримали винятки від державного секретаря США Марко Рубіо після першого етапу скорочень програм іноземної допомоги. У Держдепартаменті зазначили, що ці винятки не були остаточними рішеннями.

"Смертний вирок"

За словами двох джерел агентства, рішення про відновлення частини допомоги було ухвалене під тиском як з боку самої адміністрації Трампа, так і з боку Конгресу.

У понеділок, 7 квітня, США повідомили Всесвітню продовольчу програму ООН про припинення фінансування екстреної продовольчої допомоги у 14 країнах. У відповідь в організації застерегли: "Якщо це буде реалізовано, це може стати смертним вироком для мільйонів людей, які перебувають на межі голоду та голодної смерті".

США не відновили допомогу Афганістану, яким керує Талібан, і Ємену, більша частина якого контролюється ісламістськими бойовиками руху хуситів, який підтримує Іран. Вашингтон був найбільшим донором гуманітарної допомоги для обох країн, які пережили роки руйнівної війни.

У вівторок, 8 квітня, речниця Держдепартаменту Теммі Брюс заявила, що США занепокоєні тим, що фінансування WFP для Ємену та Афганістану може приносити вигоду хуситам і руху Талібан.

"Було кілька програм в інших країнах, які не планували скорочувати, але були помилково скасовані - зараз їх відновлено", - зазначила Брюс, додавши, що адміністрація залишається відданою міжнародній допомозі.

Серед скорочень на минулих вихідних, - 169,8 мільйона доларів на продовольчу допомогу, харчування для виснажених немовлят і дітей, а також гуманітарну авіапідтримку в Сомалі. У Сирії було скорочено 111 мільйонів доларів фінансування на продовольчу допомогу WFP.

Ці скорочення стали черговим кроком адміністрації Трампа для демонтажу USAID - головного агентства США з надання гуманітарної допомоги.

З моменту вступу Дональда Трампа на другий президентський термін 20 січня, адміністрація скасувала мільярди доларів іноземної допомоги в межах реорганізації, яку чиновники називають хаосом і невизначеністю.

У вівторок, 8 квітня, демократи з Комітету Сенату із закордонних справ надіслали листа Марко Рубіо щодо планів реорганізувати Держдепартамент і включити в його структуру USAID, назвавши ці наміри "неконституційними, незаконними, необґрунтованими, шкідливими та неефективними".

Зупинка роботи та реорганізація USAID

В перший день свого президентства 20 січня Дональд Трамп наказав призупинити всю фінансову допомогу США за кордоном.

Наслідком цього стало припинення роботи Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) по всьому світу та зрив програм з надання гуманітарної допомоги іншим країнам.

Згодом USAID розформували, а його працівників або відправили у відпустку, або звільнили. Було припинено виділення 80% грантів, якими опікувалося Агентство.

З 1 липня окремі функції USAID будуть передані Держдепартаменту США.