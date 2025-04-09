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DOGE використовує ШІ, щоб стежити за федеральними працівниками США
23:57 08.04.2025 |
Департамент ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска використовує штучний інтелект, щоб стежити за спілкуванням працівників щонайменше одного федерального агентства на наявність ворожості до президента Дональда Трампа та його планів. Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters.
Команда DOGE також активно використовує чат-бот Grok від ШІ-стартапу Ілона Маска xAI для перевірки федерального уряду, однак як саме - невідомо. Крім того, як і чимало американських держслужбовців, DOGE використовує зашифрований месенджер Signal для спілкування, що ймовірно порушує федеральні правила ведення документації.
Reuters, на основі інтерв'ю з близько 20 людьми, знайомими з діяльністю DOGE, та перевірки документів, повідомляє, що команда Маска активно застосовує штучний інтелект та інші технології для багатьох операцій федеральних органів. Зокрема, DOGE використовували ШІ для моніторингу працівників Агентства з охорони навколишнього середовища (EPA), включно з тим, як вони висловлюються щодо Трампа та Маска.
Призначені Трампом чиновники EPA повідомили менеджерам агентства, що команда Маска стежить за програмним забезпеченням працівників за допомогою ШІ, включно з Microsoft Teams, яке активно використовується для спілкування.
"Нам сказали, що вони шукають повідомлення проти Трампа чи Маска", - каже одне з джерел.
Попри початкову мету команди Маска щодо модернізації урядових систем і зменшення витрат на $1 трильйон, дії DOGE зазнають критики з боку демократів, а інколи навіть республіканців і незалежних. Демократи зокрема вважають, що Маск та Трамп очищають уряд від безпартійних державних службовців і призначають лоялістів, які будуть закривати очі на корупцію.
Однак суперечливий підхід Ілона Маска та його команди до виконання своїх обов'язків не сподобався й найближчому оточенню Трампа. На початку квітня з'явилися повідомлення, що Маск незабаром покине свою посаду в DOGE, хоча спочатку адміністрація Трампа заявляла, що мільярдер залишиться у Білому домі на довгий час.
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