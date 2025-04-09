DOGE використовує ШІ, щоб стежити за федеральними працівниками США

Департамент ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска використовує штучний інтелект, щоб стежити за спілкуванням працівників щонайменше одного федерального агентства на наявність ворожості до президента Дональда Трампа та його планів. Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters.

Команда DOGE також активно використовує чат-бот Grok від ШІ-стартапу Ілона Маска xAI для перевірки федерального уряду, однак як саме - невідомо. Крім того, як і чимало американських держслужбовців, DOGE використовує зашифрований месенджер Signal для спілкування, що ймовірно порушує федеральні правила ведення документації.

Reuters, на основі інтерв'ю з близько 20 людьми, знайомими з діяльністю DOGE, та перевірки документів, повідомляє, що команда Маска активно застосовує штучний інтелект та інші технології для багатьох операцій федеральних органів. Зокрема, DOGE використовували ШІ для моніторингу працівників Агентства з охорони навколишнього середовища (EPA), включно з тим, як вони висловлюються щодо Трампа та Маска.

Призначені Трампом чиновники EPA повідомили менеджерам агентства, що команда Маска стежить за програмним забезпеченням працівників за допомогою ШІ, включно з Microsoft Teams, яке активно використовується для спілкування.

"Нам сказали, що вони шукають повідомлення проти Трампа чи Маска", - каже одне з джерел.

Попри початкову мету команди Маска щодо модернізації урядових систем і зменшення витрат на $1 трильйон, дії DOGE зазнають критики з боку демократів, а інколи навіть республіканців і незалежних. Демократи зокрема вважають, що Маск та Трамп очищають уряд від безпартійних державних службовців і призначають лоялістів, які будуть закривати очі на корупцію.

Однак суперечливий підхід Ілона Маска та його команди до виконання своїх обов'язків не сподобався й найближчому оточенню Трампа. На початку квітня з'явилися повідомлення, що Маск незабаром покине свою посаду в DOGE, хоча спочатку адміністрація Трампа заявляла, що мільярдер залишиться у Білому домі на довгий час.