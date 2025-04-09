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АНАЛІТИКА

США в ООН: Росія обстрілами міст України ставить під загрозу мирні переговори

 

Російські удари по українських містах ставлять під загрозу мирні переговори, заявила представниця США Дороті Ші під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку 8 квітня.

«Ми закликаємо Росію пам'ятати про те, що удари, подібні до удару по Кривому Рогу, а також убивства військовополонених можуть поставити під загрозу зусилля щодо мирного врегулювання та майбутні переговори», - сказала дипломатка.

За словами представниці США, Вашингтон не миритиметься з порушенням зобов'язань і недовго виявлятиме терпіння під час «затягнутих переговорів».

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя на цьому ж засіданні Ради безпеки повторив офіційну тезу Москви про те, що ціллю ударів по Кривому Рогу 4 квітня була нарада військових, а жертви серед цивільних пояснив «непрофесійними діями» сил української протиповітряної оборони.

Ввечері 4 квітня війська РФ завдали удару балістичною ракетою по центру житлового мікрорайону Кривого Рогу. Ракета влучила в район дитячого майданчика. За останніми даними, загинули 20 людей, з них дев'ятеро - діти, десятки людей поранені.

При цьому Міністерство оборони Росії заявило, що 4 квітня о 18:49 війська РФ «завдали високоточного ракетного удару за місцем проведення наради з командирами зʼєднань і західними інструкторами в одному з ресторанів міста Кривий Ріг».

Генеральний штаб Збройних сил України у відповідь наголосив, що Росія поширює неправдиву інформацію, стверджуючи, що ракетний удар по Кривому Рогу був нібито спрямований по скупченню українських військових.

Російські війська завдали удару по Кривому Рогу балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною, що розрахована на ураження більшої площі та більшої кількості людей, зазначили у штабі.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США, Росія
 

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