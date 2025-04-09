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АНАЛІТИКА

Маск на Х облаяв радника Трампа

 

Американський мільярдер Ілон Маск накинувся на економічного радника Білого дому Пітера Наварро після його критики у свій бік.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Маск прокоментував фрагмент інтервʼю Наварро, де той заявив, що мільярдер - "не виробник автомобілів, а збирач автомобілів", а деталі Tesla нібито виготовляються по всьому світу.

Так радник Трампа, який підтримує тарифи, відповів Маску - який, навпаки, виступає за скасування мит і, за інформацією ЗМІ, навіть звертався через це до президента США.

"Наваро - справжній йолоп", - написав Маск, додавши, що той "тупіший за купу цегли".

"За будь-яким визначенням Tesla є найбільш вертикально інтегрованим автовиробником в Америці з найвищим відсотком американського контенту. Наварро варто запитати фейкового експерта, якого він вигадав, Рона Вару", - зазначив мільярдер.

"Рон Вара" - це анаграма імені Наварро, якою він охрестив вигаданого економічного експерта у своїх книгах.

Ще одне прізвисько, яке використав Маск у бік радника Білого дому - "Пітер Тупарро" (в оригіналі - Peter Retarrdo).

Дописи американського мільярдера стали останнім публічним проявом його сутички з Наварро - одним із небагатьох людей нинішньої адміністрації, які працювали і за першого президентства Трампа.

Раніше ЗМІ писали, що Наварро пропонував переглянути кордон США з Канадою і виключити канадську сторону з розвідувального альянсу "Пʼять очей".
Ключові теги: США
 

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