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Маск на Х облаяв радника Трампа
23:43 08.04.2025 |
Американський мільярдер Ілон Маск накинувся на економічного радника Білого дому Пітера Наварро після його критики у свій бік.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Маск прокоментував фрагмент інтервʼю Наварро, де той заявив, що мільярдер - "не виробник автомобілів, а збирач автомобілів", а деталі Tesla нібито виготовляються по всьому світу.
Так радник Трампа, який підтримує тарифи, відповів Маску - який, навпаки, виступає за скасування мит і, за інформацією ЗМІ, навіть звертався через це до президента США.
"Наваро - справжній йолоп", - написав Маск, додавши, що той "тупіший за купу цегли".
"За будь-яким визначенням Tesla є найбільш вертикально інтегрованим автовиробником в Америці з найвищим відсотком американського контенту. Наварро варто запитати фейкового експерта, якого він вигадав, Рона Вару", - зазначив мільярдер.
"Рон Вара" - це анаграма імені Наварро, якою він охрестив вигаданого економічного експерта у своїх книгах.
Ще одне прізвисько, яке використав Маск у бік радника Білого дому - "Пітер Тупарро" (в оригіналі - Peter Retarrdo).
Дописи американського мільярдера стали останнім публічним проявом його сутички з Наварро - одним із небагатьох людей нинішньої адміністрації, які працювали і за першого президентства Трампа.
Раніше ЗМІ писали, що Наварро пропонував переглянути кордон США з Канадою і виключити канадську сторону з розвідувального альянсу "Пʼять очей".
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