Найбільший виробник алмазів у Росії звільнив топменеджерів і скоротив зарплати

Найбільший виробник алмазів у Росії та один із світових лідерів галузі - державна корпорація "Алроса" - скоротив кількість заступників генерального директора та урізав фонд оплати праці на 10%.

Про це розповів голова компанії Павел Мариничев, передає The Moscow Times.

За словами Мариничева, деяким співробітникам компанії довелося брати відпустки власним коштом.

"Алроса" також переглянула свою інвестиційну стратегію. Так, компанія знизила темпи заміни зношеного обладнання, призупинила видобуток на найменш рентабельних активах та скоротила обсяги вкладень, пов'язаних із технічним переозброєнням.

Із 2022 року "Алроса" знаходиться під західними санкціями. У 2024 році обмеження посилилися: країни G7 ввели пряме ембарго на російські алмази, також було заборонено їх ввезення через треті країни.

Одним із найбільш відчутних наслідків санкційного тиску стало різке зростання нереалізованої продукції на складах "Алроси". На кінець 2024 року запаси непроданих алмазів досягли 129,9 млрд руб. (близько $1,3 млрд за курсом Центробанку РФ на той момент), збільшившись за рік на 45,3 млрд.

Таке зростання було пов'язане насамперед із фактичним припиненням закупівель з боку Індії - найбільшого імпортера алмазів у світі. У вересні 2024 року падіння постачання на індійський ринок склало рекордні 96%.

Фінансові підсумки минулого року також свідчать про значні втрати: виручка компанії скоротилася на 26%, EBITDA - майже вдвічі, а чистий прибуток впав у 4,4 раза, склавши 19,3 млрд руб. Крім того, чистий борг "Алроси" виріс утричі й досяг 107,9 млрд руб.

У листопаді минулого року глава "Алроси" Павел Мариничев повідомив, що компанія буде змушена призупинити розробку деяких найменш рентабельних родовищ, а також скоротити частину працівників. "Алроса", за словами Мариничева, зменшить фонд оплати праці на 10% за рахунок оплати керівників, фахівців та службовців, а також запровадить запровадження неповний робочий день та відпустки за власний рахунок.

Санкції проти російських алмазів

Як повідомлялося, у грудні 2023 року країни G7 оголосили про пряму заборону на російські алмази з 1 січня, а потім поетапні обмеження на непрямий імпорт російських дорогоцінних каменів із 1 березня. Також з 1 вересня мала запрацювати нова система відстеження походження дорогоцінних каменів.

У лютому 2024 року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти додаткових категорій російських діамантів відповідно до рішення країн "Великої сімки".

У березні Канада ввела заборону на ввезення через треті країни російських алмазів та ювелірної продукції масою від одного карата.

У липні стало відомо, що Росія другий рік поспіль скорочує експорт необроблених алмазів, обсяг якого за цей час упав більш ніж на третину.