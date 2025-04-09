Генсек НАТО Рютте закликав «не бути наївними» стосовно Китаю

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до Японії у вівторок, 8 квітня, закликав "не бути наївними" стосовно Китаю на тлі "приголомшливого" зростання збройних сил, підвищення витрат на оборону та розширення військових можливостей країни.

За його словами, Китай, Північна Корея та Росія "проводять спільні навчання та активізують співпрацю, підриваючи глобальну стабільність". Японію Рютте назвав країною, яка "поділяє ті самі цінності", що й НАТО.

Метою свого візиту до Японії генсек НАТО назвав розширення потужностей альянсу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. "США хочуть, щоб НАТО було більш залученим до того, що відбувається в регіоні", - заявив Рютте.

У зв'язку з цим міністр оборони Японії Ген Накатані заявив, що країна найближчими роками має намір подвоїти витрати на збройні сили. Він додав, що армія США розмістить наглядові безпілотники у префектурі Окінава, поряд із Тайванем. У цьому ж регіоні перебуває більша частина із 54 тисяч американських солдатів, розміщених на території країни.

Окрім Японії, в останні роки Північноатлантичний альянс став активніше співпрацювати з Південною Кореєю, Австралією та Новою Зеландією. Лідери цих країн беруть участь у самітах НАТО.

Трамп вимагає підвищення країнами НАТО видатків на оборону

Відразу після вступу на посаду наприкінці січня президент США Дональд Трамп почав вимагати від членів НАТО підвищити витрати на оборону з двох до п'яти відсотків ВВП. Зокрема, влада Німеччини цю ідею не підтримала.

Наприкінці березня газета The Washington Post опублікувала дані із секретного документа Пентагону, в якому наголошується, що США мають намір чинити тиск на союзників не лише в Європі, а й на Близькому Сході та у Східній Азії, щоб ті більше витрачали на оборону та активніше брали участь "у стримуванні загроз з боку Росії, КНДР та Ірану". Влада США в той же час планує зосередитися на проблемах у відносинах з Китаєм.