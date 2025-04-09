Іспанія збільшить витрати на оборону на $2,3 мільярда через тиск НАТО

Іспанія цього року витратить додаткові 2,08 млрд євро ($2,28 млрд) на оборону за рахунок перерозподілу коштів на закупівельні контракти Міністерства оборони.

Як передає Укрінформ, про це у вівторок повідомив уряд, оскільки країна стикається з тиском з боку союзників по НАТО, які вимагають від неї досягти запланованих показників витрат, повідомляє Reuters.

Серед 32 членів НАТО Іспанія має найнижчий показник оборонних видатків у відсотках ВВП - лише 1,3%. Досягнення цільового показника Альянсу в 2% вимагатиме додаткових витрат приблизно 10 мільярдів євро (10,8 мільярда доларів) на рік.

Іспанський уряд взяв на себе зобов'язання витрачати на оборону 2% до 2029 року, хоча нещодавно Мадрид пообіцяв досягти цієї мети ще швидше - без уточнення нових термінів.

«Уряд прагне досягти (2% - ред.) якомога швидше», - заявила на брифінгу речниця уряду Пілар Алегрія.

За її словами, кошти, отримані від кредитних трансфертів, будуть в основному використані на «модернізацію, утримання і поліпшення персоналу, інфраструктури та обладнання» в рамках існуючих контрактів.

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно держсекретар США Марко Рубіо заявив, що очікує від європейських союзників збільшення витрат на оборону.

У Швеції повідомили, що мають намір збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП до 2030 року. Британія збільшить витрати на оборону до 2,5% ВВП до 2027 року і планує досягти 3% у довгостроковій перспективі.

Латвія з наступного року виділить на оборону щонайменше 4% ВВП, а в подальші роки - 5% ВВП, Естонія збільшить витрати на розбудову своєї оборони щонайменше до 3,5% від свого ВВП.