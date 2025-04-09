Понад 70% американців очікують зростання цін через тарифи Трампа

Понад 70% американців очікують зростання цін на більшість товарів внаслідок безпрецедентних тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом.

Як пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування Ipsos на замовлення Reuters.

73% американців очікують зростання цін на широкий перелік споживчих товарів внаслідок запровадження президентом США тарифів проти майже всіх країн світу.

Лише 4% респондентів вважають, що ціни знизяться. Решта сказали, що не очікують суттєвих змін, або не захотіли відповідати.

57% опитаних (у тому числі чверть виборців, які голосують за Республіканську партію) сказали, що виступають проти таких тарифів.

39% респондентів заявили про підтримку такого кроку.

Збір даних для опитування тривав три дні, 4-6 квітня, всього опитали 1027 дорослих по всій території США. Можлива похибка складає три процентних пункти.

Половина опитаних, у тому числі майже всі прихильники республіканців, погодилися з твердженням, що навіть якщо рішення Трампа буде "болючим" у близькій перспективі, це вартує того, щоб США стали сильнішими у довгостроковій перспективі. Інша половина, у тому числі майже всі прихильники Демократичної партії, не погоджуються з ним.

8 квітня у Білому домі заявили, що оскільки Китай не скасував свої зустрічі тарифи, з 9 квітня США збільшують тариф для Китаю до 104%.