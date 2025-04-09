Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Понад 70% американців очікують зростання цін через тарифи Трампа

 

Понад 70% американців очікують зростання цін на більшість товарів внаслідок безпрецедентних тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом.

Як пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування Ipsos на замовлення Reuters.

73% американців очікують зростання цін на широкий перелік споживчих товарів внаслідок запровадження президентом США тарифів проти майже всіх країн світу.

Лише 4% респондентів вважають, що ціни знизяться. Решта сказали, що не очікують суттєвих змін, або не захотіли відповідати.

57% опитаних (у тому числі чверть виборців, які голосують за Республіканську партію) сказали, що виступають проти таких тарифів.

39% респондентів заявили про підтримку такого кроку.

Збір даних для опитування тривав три дні, 4-6 квітня, всього опитали 1027 дорослих по всій території США. Можлива похибка складає три процентних пункти.

Половина опитаних, у тому числі майже всі прихильники республіканців, погодилися з твердженням, що навіть якщо рішення Трампа буде "болючим" у близькій перспективі, це вартує того, щоб США стали сильнішими у довгостроковій перспективі. Інша половина, у тому числі майже всі прихильники Демократичної партії, не погоджуються з ним.

8 квітня у Білому домі заявили, що оскільки Китай не скасував свої зустрічі тарифи, з 9 квітня США збільшують тариф для Китаю до 104%.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1740
  0,0933
 0,23
EUR
 1
 45,0258
  0,0274
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6310  0,08 0,19 41,3052  0,08 0,19
EUR 44,6810  0,18 0,40 45,4924  0,23 0,50

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1450  0,05 0,13 41,1550  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес