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Понад 70% американців очікують зростання цін через тарифи Трампа
23:03 08.04.2025 |
Понад 70% американців очікують зростання цін на більшість товарів внаслідок безпрецедентних тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом.
Як пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування Ipsos на замовлення Reuters.
73% американців очікують зростання цін на широкий перелік споживчих товарів внаслідок запровадження президентом США тарифів проти майже всіх країн світу.
Лише 4% респондентів вважають, що ціни знизяться. Решта сказали, що не очікують суттєвих змін, або не захотіли відповідати.
57% опитаних (у тому числі чверть виборців, які голосують за Республіканську партію) сказали, що виступають проти таких тарифів.
39% респондентів заявили про підтримку такого кроку.
Збір даних для опитування тривав три дні, 4-6 квітня, всього опитали 1027 дорослих по всій території США. Можлива похибка складає три процентних пункти.
Половина опитаних, у тому числі майже всі прихильники республіканців, погодилися з твердженням, що навіть якщо рішення Трампа буде "болючим" у близькій перспективі, це вартує того, щоб США стали сильнішими у довгостроковій перспективі. Інша половина, у тому числі майже всі прихильники Демократичної партії, не погоджуються з ним.
8 квітня у Білому домі заявили, що оскільки Китай не скасував свої зустрічі тарифи, з 9 квітня США збільшують тариф для Китаю до 104%.
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