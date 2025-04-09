Після запровадження мит статки Трампа зменшилися на пів мільярда доларів – Forbes

Статки президента США Дональда Трампа знизилися з 4,7 мільярда доларів до 4,2 мільярда менш ніж за тиждень після оголошення нових мит 2 квітня, повідомляє американське видання Forbes.

Найбільших збитків Трамп зазнав через падіння вартості своєї компанії Trump Media and Technology Group - її акції втратили 8% за три торгові дні. Його частка в компанії знецінилася на 170 мільйонів доларів.

Також приблизно на 90 мільйонів доларів впали оцінки його комерційної нерухомості, зокрема партнерських об'єктів із Vornado Realty Trust у Нью-Йорку та Сан-Франциско. Вартість його нерухомості наразі оцінюється в 570 мільйонів доларів проти 660 ільйоні тиждень тому.

Як пише видання, невтішні прогнози стосуються і гольф-клубів Трампа. Зменшення попиту серед членів клубів та падіння акцій суміжних компаній може призвести до втрати ще 70 мільйонів доларів. Його готелі, включно з Trump National Doral у Маямі, також втратили у вартості - орієнтовно на 65 мільйонів доларів.

Житлова нерухомість Трампа, за оцінкою Forbes, втратила ще 20 мільйонів.

Серйозний удар Трамп міг отримати і по криптовалютних інвестиціях, зазначили журналісти.

Загалом, фінансові втрати Трампа від дії нових тарифів становлять понад 500 мільйонів доларів. Аналітики відзначають, що найбільшу загрозу для нього становить не прямий вплив мит, а зниження довіри інвесторів на тлі економічної нестабільності.

Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив про запровадження мит на товари з усього світу, які ввозитимуться до Сполучених Штатів.

Базова митна ставка на імпорт усіх іноземних товарів до США становитиме 10%. Такою вона буде для Великої Британії, Бразилії, Австралії, Туреччини, України та багатьох інших країн. Для країн Євросоюзу вона становитиме 20%, для Китаю - 34%, для Південної Кореї - 25%, для Японії - 24%, для Індії - 26%.

Рекордними є ставки для Камбоджі (49%), В'єтнаму (46%) та Шрі-Ланки (44%).