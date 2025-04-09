Фінансові новини
- |
- 09.04.25
- |
- 03:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Після запровадження мит статки Трампа зменшилися на пів мільярда доларів – Forbes
22:44 08.04.2025 |
Статки президента США Дональда Трампа знизилися з 4,7 мільярда доларів до 4,2 мільярда менш ніж за тиждень після оголошення нових мит 2 квітня, повідомляє американське видання Forbes.
Найбільших збитків Трамп зазнав через падіння вартості своєї компанії Trump Media and Technology Group - її акції втратили 8% за три торгові дні. Його частка в компанії знецінилася на 170 мільйонів доларів.
Також приблизно на 90 мільйонів доларів впали оцінки його комерційної нерухомості, зокрема партнерських об'єктів із Vornado Realty Trust у Нью-Йорку та Сан-Франциско. Вартість його нерухомості наразі оцінюється в 570 мільйонів доларів проти 660 ільйоні тиждень тому.
Як пише видання, невтішні прогнози стосуються і гольф-клубів Трампа. Зменшення попиту серед членів клубів та падіння акцій суміжних компаній може призвести до втрати ще 70 мільйонів доларів. Його готелі, включно з Trump National Doral у Маямі, також втратили у вартості - орієнтовно на 65 мільйонів доларів.
Житлова нерухомість Трампа, за оцінкою Forbes, втратила ще 20 мільйонів.
Серйозний удар Трамп міг отримати і по криптовалютних інвестиціях, зазначили журналісти.
Загалом, фінансові втрати Трампа від дії нових тарифів становлять понад 500 мільйонів доларів. Аналітики відзначають, що найбільшу загрозу для нього становить не прямий вплив мит, а зниження довіри інвесторів на тлі економічної нестабільності.
Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив про запровадження мит на товари з усього світу, які ввозитимуться до Сполучених Штатів.
Базова митна ставка на імпорт усіх іноземних товарів до США становитиме 10%. Такою вона буде для Великої Британії, Бразилії, Австралії, Туреччини, України та багатьох інших країн. Для країн Євросоюзу вона становитиме 20%, для Китаю - 34%, для Південної Кореї - 25%, для Японії - 24%, для Індії - 26%.
Рекордними є ставки для Камбоджі (49%), В'єтнаму (46%) та Шрі-Ланки (44%).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна готова обнулити мита на американську продукцію
"Ми імпортуємо із США продукції на $3-4 мільярди. На цю продукцію ми маємо низькі мита або не маємо їх узагалі. Тому ми готові обнулити мита на американську продукцію. Думаю, за першої-ліпшої нагоди будемо говорити про це з адміністрацією США: за їх калькулятором і підходом так і має бути", - сказав Качка.
|Віртуальні активи в Україні мають оподатковуватись 18% ПДФО та 5% ВЗ або пільговими 5% та 9% - НКЦПФР
|Бельгія оголосила новий пакет допомоги Україні на EUR1 млрд – прем’єр
|Українські військові взяли в полон двох громадян КНР на Донеччині, Київ чекатиме реакції Пекіну - Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|DOGE використовує ШІ, щоб стежити за федеральними працівниками США
|У Рубіо після удару по Кривому Рогу досі оцінюють готовність Росії до миру
|США в ООН: Росія обстрілами міст України ставить під загрозу мирні переговори
|США і Росія 10 квітня проведуть переговори у Стамбулі щодо роботи посольств - Держдеп
|Маск на Х облаяв радника Трампа
|Найбільший виробник алмазів у Росії звільнив топменеджерів і скоротив зарплати
Бізнес
|Nissan заявляє, що не буде приймати нові замовлення в США на Infiniti
|Jaguar Land Rover призупиняє експорт до США через тарифи Трампа
|Трамп руйнує плани Nintendo: японська компанія перенесла на невизначений термін старт попередніх замовлень Switch 2 у США
|Microsoft запустила пошуковик Copilot та зробила Copilot для Windows нативним
|Дослідження Microsoft: штучний інтелект знижує здатність до критичного мислення
|В Україні скорочується попит на вживані авто
|Intel і TSMC створюють спільне підприємство з виробництва чипів