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АНАЛІТИКА

Morgan Stanley знизив прогноз зростання економіки США у 2025-2026 рр.

 

Аналітики Morgan Stanley знизили прогноз економічного зростання США поточного й наступного року й очікують різкого збільшення інфляції в результаті тарифної політики президента США Дональда Трампа.

Зростання реального ВВП у США 2025 року становитиме 0,8%, а 2026 року - 0,7%, вважають аналітики банку. Раніше прогнозувалося зростання на 1,5% і 1,2% відповідно.

У Morgan Stanley очікують, що зростання індексу витрат на особисте споживання (PCE) та індексу PCE Core, який не враховує вартості харчових продуктів та енергоресурсів, до кінця поточного року становитиме 3,4% і 3,9% відповідно. Новий прогноз приблизно на процентний пункт вищий за попередній, зазначають аналітики.

Рівень безробіття підвищиться до 4,9%, оскільки невизначеність наслідків тарифної війни чинитиме тиск на настрої підприємців і темпи залучення нових працівників.

Аналітики Morgan Stanley не очікують рецесії в американській економіці, але попереджають, що "розрив між прогнозом млявого зростання й економічного спаду скоротився".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, прогноз
 

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