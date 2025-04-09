UBS знизив прогноз зростання ВВП єврозони у 2025-2026 рр.

Аналітики UBS знизили прогноз зростання ВВП єврозони в 2025 і 2026 роках через наслідки введення в США мит на імпорт європейських товарів.

Новий прогноз банку передбачає, що 2025 року економіка єврозони зросте на 0,5%, а 2026 року - на 0,8%. Раніше очікувалося зростання ВВП на 0,9% і 1,1% відповідно. Водночас UBS підвищив прогноз на 2027 рік до 1,5% з 1,2% через відкладений ефект збільшення державних витрат.

Запровадження мит у США, ймовірно, завдасть значної шкоди європейській економіці в найближчі три-чотири квартали, тоді як фіскальний імпульс від збільшення інвестицій в оборону та інфраструктуру почне надавати значну підтримку зростанню лише з 2026 року, йдеться в аналітичній записці UBS.

Найбільший вплив тарифний шок чинитиме на економіку Німеччини. У UBS очікують технічної рецесії в економіці ФРН у другому півріччі 2025 року, за підсумками якого ВВП країни скоротиться на 0,3%. Раніше прогнозувалося збільшення на 0,3%. У 2026 році економічне зростання в Німеччині відновиться до 1%, а у 2027 році - до 1,9%.

У UBS вважають, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизить відсоткові ставки на засіданнях у квітні та червні, щоразу опускаючи їх на 25 базисних пунктів, унаслідок чого депозитна ставка становитиме 2%. Наприкінці 2026 року ЄЦБ може перейти до підвищення ставок, піднявши їх до 2,5% на тлі наростання інфляційного тиску з боку збільшених бюджетних витрат.

Зміцнення євро і зростання прибутковості європейських облігацій можуть сприяти посиленню грошово-кредитної політики, необхідного для стабілізації інфляції на рівні 2% у 2027 році, вважають аналітики UBS.