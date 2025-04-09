Фінансові новини
- |
- 09.04.25
- |
- 03:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
UBS знизив прогноз зростання ВВП єврозони у 2025-2026 рр.
17:53 08.04.2025 |
Аналітики UBS знизили прогноз зростання ВВП єврозони в 2025 і 2026 роках через наслідки введення в США мит на імпорт європейських товарів.
Новий прогноз банку передбачає, що 2025 року економіка єврозони зросте на 0,5%, а 2026 року - на 0,8%. Раніше очікувалося зростання ВВП на 0,9% і 1,1% відповідно. Водночас UBS підвищив прогноз на 2027 рік до 1,5% з 1,2% через відкладений ефект збільшення державних витрат.
Запровадження мит у США, ймовірно, завдасть значної шкоди європейській економіці в найближчі три-чотири квартали, тоді як фіскальний імпульс від збільшення інвестицій в оборону та інфраструктуру почне надавати значну підтримку зростанню лише з 2026 року, йдеться в аналітичній записці UBS.
Найбільший вплив тарифний шок чинитиме на економіку Німеччини. У UBS очікують технічної рецесії в економіці ФРН у другому півріччі 2025 року, за підсумками якого ВВП країни скоротиться на 0,3%. Раніше прогнозувалося збільшення на 0,3%. У 2026 році економічне зростання в Німеччині відновиться до 1%, а у 2027 році - до 1,9%.
У UBS вважають, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизить відсоткові ставки на засіданнях у квітні та червні, щоразу опускаючи їх на 25 базисних пунктів, унаслідок чого депозитна ставка становитиме 2%. Наприкінці 2026 року ЄЦБ може перейти до підвищення ставок, піднявши їх до 2,5% на тлі наростання інфляційного тиску з боку збільшених бюджетних витрат.
Зміцнення євро і зростання прибутковості європейських облігацій можуть сприяти посиленню грошово-кредитної політики, необхідного для стабілізації інфляції на рівні 2% у 2027 році, вважають аналітики UBS.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна готова обнулити мита на американську продукцію
"Ми імпортуємо із США продукції на $3-4 мільярди. На цю продукцію ми маємо низькі мита або не маємо їх узагалі. Тому ми готові обнулити мита на американську продукцію. Думаю, за першої-ліпшої нагоди будемо говорити про це з адміністрацією США: за їх калькулятором і підходом так і має бути", - сказав Качка.
|Віртуальні активи в Україні мають оподатковуватись 18% ПДФО та 5% ВЗ або пільговими 5% та 9% - НКЦПФР
|Бельгія оголосила новий пакет допомоги Україні на EUR1 млрд – прем’єр
|Українські військові взяли в полон двох громадян КНР на Донеччині, Київ чекатиме реакції Пекіну - Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|DOGE використовує ШІ, щоб стежити за федеральними працівниками США
|У Рубіо після удару по Кривому Рогу досі оцінюють готовність Росії до миру
|США в ООН: Росія обстрілами міст України ставить під загрозу мирні переговори
|США і Росія 10 квітня проведуть переговори у Стамбулі щодо роботи посольств - Держдеп
|Маск на Х облаяв радника Трампа
|Найбільший виробник алмазів у Росії звільнив топменеджерів і скоротив зарплати
Бізнес
|Nissan заявляє, що не буде приймати нові замовлення в США на Infiniti
|Jaguar Land Rover призупиняє експорт до США через тарифи Трампа
|Трамп руйнує плани Nintendo: японська компанія перенесла на невизначений термін старт попередніх замовлень Switch 2 у США
|Microsoft запустила пошуковик Copilot та зробила Copilot для Windows нативним
|Дослідження Microsoft: штучний інтелект знижує здатність до критичного мислення
|В Україні скорочується попит на вживані авто
|Intel і TSMC створюють спільне підприємство з виробництва чипів