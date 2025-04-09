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АНАЛІТИКА

Мін'юст США закрив підрозділ із розслідувань у сфері криптовалют

 

Міністерство юстиції США повідомило про розпуск підрозділу, який займався розслідуваннями, пов'язаними з криптовалютами. Про це повідомляє Fortune з посиланням на документ.

Відомо, що підрозділ розформували «негайно» в межах виконання указу Трампа щодо цифрових активів, спрямованого на забезпечення «регуляторної ясності» для індустрії.

Заступник генерального прокурора США Тодд Бланш заявив:

«Міністерство юстиції не є регулятором цифрових активів. Однак попередня адміністрація використовувала орган для здійснення безрозсудної стратегії регулювання через переслідування».

Бланш надав вказівки співробітникам Міністерства юстиції зосередитись на переслідуванні осіб, які завдають шкоди інвесторам у цифрові активи, а не вести справи проти криптовалютних бірж, таких як Tornado Cash, та «офлайн-гаманців».

У Fortune додали, що цей підрозділ працював над деякими з найбільших криптовалютних справ Міністерства юстиції, а також проводив розслідування щодо північнокорейських груп, які допомагали відмивати кошти, отримані від криптовалютних зломів.
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, США
 

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