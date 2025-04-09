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АНАЛІТИКА

Ув'язнений опонент Ердогана став почесним громадянином Парижа

 

Міська рада Парижа у вівторок, 8 квітня, надала звання почесного громадянина меру Стамбула Екрему Імамоглу, який перебуває під вартою за звинуваченнями в корупції.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Turkish Minute.

Мер Парижа Анн Ідальго заявила на пресконференції, що Імамоглу сьогодні "несправедливо позбавлений можливості представляти свою партію і доносити голос мільйонів турецького народу".

"Позбавлений свободи і основних прав, він повинен мати можливість розраховувати на повну підтримку Парижа", - додала Ідальго, назвавши столицю Франції "столицею прав людини".

Мер висловила сподівання, що демонстрація підтримки Імамоглу з боку Парижа, "можливо, дозволить нинішній турецькій владі почути голоси демократичного глузду".

Арешт мера Стамбулу Екрема Імамоглу спричинив найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки. Люди щоночі збиралися біля стамбульської мерії і часто вступали в сутички з поліцією.

Імамоглу, який вважався єдиним політиком, здатним кинути виклик турецькому президенту Реджепу Таїпу Ердогану на виборчих дільницях, був обраний головним кандидатом від опозиційної Республіканської народної партії на президентських виборах 2028 року.

Нині турецька опозиція також закликає до дострокових виборів.
 

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