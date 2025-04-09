Фінансові новини
- |
- 09.04.25
- |
- 03:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Ув'язнений опонент Ердогана став почесним громадянином Парижа
17:31 08.04.2025 |
Міська рада Парижа у вівторок, 8 квітня, надала звання почесного громадянина меру Стамбула Екрему Імамоглу, який перебуває під вартою за звинуваченнями в корупції.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Turkish Minute.
Мер Парижа Анн Ідальго заявила на пресконференції, що Імамоглу сьогодні "несправедливо позбавлений можливості представляти свою партію і доносити голос мільйонів турецького народу".
"Позбавлений свободи і основних прав, він повинен мати можливість розраховувати на повну підтримку Парижа", - додала Ідальго, назвавши столицю Франції "столицею прав людини".
Мер висловила сподівання, що демонстрація підтримки Імамоглу з боку Парижа, "можливо, дозволить нинішній турецькій владі почути голоси демократичного глузду".
Арешт мера Стамбулу Екрема Імамоглу спричинив найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки. Люди щоночі збиралися біля стамбульської мерії і часто вступали в сутички з поліцією.
Імамоглу, який вважався єдиним політиком, здатним кинути виклик турецькому президенту Реджепу Таїпу Ердогану на виборчих дільницях, був обраний головним кандидатом від опозиційної Республіканської народної партії на президентських виборах 2028 року.
Нині турецька опозиція також закликає до дострокових виборів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна готова обнулити мита на американську продукцію
"Ми імпортуємо із США продукції на $3-4 мільярди. На цю продукцію ми маємо низькі мита або не маємо їх узагалі. Тому ми готові обнулити мита на американську продукцію. Думаю, за першої-ліпшої нагоди будемо говорити про це з адміністрацією США: за їх калькулятором і підходом так і має бути", - сказав Качка.
|Віртуальні активи в Україні мають оподатковуватись 18% ПДФО та 5% ВЗ або пільговими 5% та 9% - НКЦПФР
|Бельгія оголосила новий пакет допомоги Україні на EUR1 млрд – прем’єр
|Українські військові взяли в полон двох громадян КНР на Донеччині, Київ чекатиме реакції Пекіну - Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|DOGE використовує ШІ, щоб стежити за федеральними працівниками США
|У Рубіо після удару по Кривому Рогу досі оцінюють готовність Росії до миру
|США в ООН: Росія обстрілами міст України ставить під загрозу мирні переговори
|США і Росія 10 квітня проведуть переговори у Стамбулі щодо роботи посольств - Держдеп
|Маск на Х облаяв радника Трампа
|Найбільший виробник алмазів у Росії звільнив топменеджерів і скоротив зарплати
Бізнес
|Nissan заявляє, що не буде приймати нові замовлення в США на Infiniti
|Jaguar Land Rover призупиняє експорт до США через тарифи Трампа
|Трамп руйнує плани Nintendo: японська компанія перенесла на невизначений термін старт попередніх замовлень Switch 2 у США
|Microsoft запустила пошуковик Copilot та зробила Copilot для Windows нативним
|Дослідження Microsoft: штучний інтелект знижує здатність до критичного мислення
|В Україні скорочується попит на вживані авто
|Intel і TSMC створюють спільне підприємство з виробництва чипів