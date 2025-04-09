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Пентагон підтвердив звільнення військової представниці при комітеті НАТО
17:12 08.04.2025 |
Пентагон підтвердив звільнення віцеадміралки Військово-морського флоту Шошани Четфілд, яка працювала представницею США при Військовому комітеті НАТО.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це журналістам заявив речник Пентагону Шон Парнелл.
Міністр оборони США звільнив Четфілд "з посади представниці США при Військовому комітеті НАТО через втрату довіри до її здатності керувати", сказав речник відомства.
Шошана Четфілд - одна з небагатьох жінок-офіцерів Військово-морських сил США, яка є тризірковим генералом, і перша жінка, яка очолювала Військовий коледж Військово-морських сил США.
Подробиць її звільнення, про яке напередодні повідомило агентство Reuters, не розкривають.
Раніше президент Дональд Трамп раптово і без пояснення причин звільнив голову Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерала Чарльза Брауна, а глава Пентагону Піт Гегсет - очільницю Військово-морських сил адміралку Лізу Франчетті.
Минулого тижня також стало відомо про звільнення кількох працівників Ради національної безпеки США, звинувачених у "нелояльності".
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