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Мінфін США вважає тарифну «ескалацію» Китаю «великою помилкою»
16:41 08.04.2025 |
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що переговори щодо тарифів ведуться у відповідь на заклики з боку інших країн, а не через падіння фінансових ринків, і що ескалація з боку Китаю є великою помилкою.
Про це він сказав у інтерв'ю американським ЗМІ у вівторок, 8 квітня, цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".
Бессент заявив, що "ескалацію з боку Китаю" вважає "великою помилкою".
"Ми - країна з дефіцитом. Тож що ми втрачаємо, коли Китай підвищує тарифи щодо нас? Ми експортуємо їм у п'ять разів менше, ніж вони нам. Це програшна позиція для них", - впевнений міністр фінансів США.
За словами Бессента, американський президент Дональд Трамп буде особисто залучений до торговельних переговорів.
"Все на столі", - сказав міністр, відповідаючи на запитання, чи має Європейський Союз знизити нетарифні бар'єри, зокрема податок на додану вартість.
США готові розглядати пропозиції від торгових партнерів, зазначив він, навівши приклад енергетичної угоди на Алясці, у фінансуванні якої зацікавлені Японія та Південна Корея.
"Це могло б стати альтернативою, яку вони можуть запропонувати, адже це не лише створить багато робочих місць в Америці, а й скоротить торговельний дефіцит", - наголосив Бессент.
Минулого тижня Дональд Трамп оголосив про запровадження 54% тарифів на весь китайський імпорт до США - це найвищий показник з-поміж усіх іноземних держав.
Вже 4 квітня Китай оголосив, що з 10 квітня введе 34-відсоткові тарифи на весь імпорт зі США у відповідь на оголошені Трампом тарифи.
Це обурило Трампа і він заявив, що запровадить додаткові тарифи у 50% проти Китаю, якщо той не скасує свої останні тарифні заходи, вжиті у відповідь на американські мита.
8 квітня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном, під час якої обговорила, зокрема, ситуацію з тарифами, встановленими США.
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