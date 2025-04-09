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Китайське прислів'я
Китай може заборонити американські фільми у відповідь на мита Трампа
16:36 08.04.2025 |
Два впливових китайських блогери поділилися однаковими списками можливих заходів, які китайська влада розглядає як відповідь на тарифи президента США Дональда Трампа. Один із цих заходів передбачає часткову або повну заборону показу голлівудських фільмів у Китаї, пише Bloomberg.
Про потенційні заходи зі сторони Китаю написав Лю Хун, головний редактор Xinhuanet, вебсайту офіційного інформаційного агентства Xinhua News Agency. Його пост на платформі WeChat з'явився невдовзі після того, як Китай пообіцяв "боротися до кінця" у відповідь на останні погрози Трампа щодо мит.
Крім заборони на показ американських фільмів у Китаї, Хун також вказав ще п'ять пунктів, які потенційно обговорювали чиновники:
* Призупинення китайсько-американської співпраці з питань, пов'язаних з фентанілом;
* "значне" підвищення мит на американську сільськогосподарську продукцію;
* заборона імпорту американської птиці;
* введення обмежень на послуги США з Китаєм;
* розслідування переваг інтелектуальної власності американських компаній, що працюють у Китаї.
Наразі немає підтвердження, що китайські чиновники справді готують подібні заходи, однак як повідомляє Global Times, речник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь сказав, що країна продовжить вживати жорстких заходів для захисту своїх прав.
"Загалом ми не коментуємо заяви в Інтернеті. Ми досить чітко заявили про позицію Китаю. Китай продовжить вживати твердих й жорстких заходів для захисту наших законних прав та інтересів", - йдеться у заяві Цзяня.
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