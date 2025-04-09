Путін підписав закон, що забороняє розміщення реклами в Instagram і Facebook

Російський диктатор Путін 7 квітня підписав поправки до законодавства, що забороняють розміщення реклами на ресурсах, пов'язаних із забороненими в Росії організаціями. Текст опубліковано на порталі нормативних актів, передає російська служба Радіо Свобода.

З 1 вересня, згідно із законопроєктом, який раніше схвалила російська Держдума, набуде чинності заборона на розміщення ресурсів, пов'язаних із діяльністю заборонених у Росії організацій - визнаних екстремістськими, терористичними чи небажаними. Його дія стосуватиметься й інтернет-ресурсів, доступ до сайтів яких був обмежений.

Зокрема, заборона має торкнутися реклами у фейсбуці та інстаграмі. Корпорацію Meta, якій належать ці соцмережі, Росія визнала «екстремістською організацією» ще в березні 2022 року.

Тоді ж у Росії заблокували фейсбук та інстаграм. Було заблоковано також низку інших соцмереж, хоча їхні власники і не були оголошені екстремістськими.

Особливо в соцмережі інстаграм, зокрема і після її заборони, російські блогери часто публікують рекламні пости.

Російська влада послідовно посилює в тому числі правила розміщення реклами в інтернеті. Відповідно до законодавства про реєстр блогерів, що набрало чинності, зокрема, заборонено розміщувати рекламу в пабліках або телеграм-каналах, які мають більше ніж 10 тисяч передплатників і не внесені до реєстру.

Facebook був заблокований у Росії 4 березня 2022 року, соціальну мережу звинуватили в цензурі російських державних та продержавних ЗМІ. 14 березня на всій території Росії було заблоковано доступ до соціальної мережі Instagram.

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України, Meta дозволила українським користувачам висловлювати прокляття та закликати до насильства щодо російських військових (знеособлено, не на адресу конкретних осіб). При цьому в компанії підкреслили, що не підтримують русофобію та будь-яку дискримінацію громадян Росії, а також уточнили, що нові тимчасові правила запроваджені у звʼязку зі вторгненням російської армії в Україну і стосуються тільки території України.