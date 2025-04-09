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АНАЛІТИКА

Citi погіршив прогноз зростання ВВП Китаю у 2025 р. до 4,2% з 4,7%

 

Аналітики Citigroup погіршили прогноз зростання економіки Китаю в 2025 році до 4,2% з очікуваних раніше 4,7%, посилаючись на зростаючі зовнішні ризики.

Вони очікують, що внутрішня політика країни буде більше зосереджена на стимулюванні попиту з можливим зниженням процентної ставки Народним банком Китаю, повідомляє Reuters.

Згідно з планом соціально-економічного розвитку КНР, оприлюдненим на початку березня, темпи зростання ВВП країни на 2025 рік передбачено на рівні 5%.

Наприкінці березня аналітики низки західних банків поліпшили прогнози щодо китайської економіки. Оптимізм експертів покращився на тлі масштабних стимулів, реалізованих Пекіном. Зокрема Citi тоді підняв оцінку до 4,7% з 4,2%.

За підсумками 2024 року економіка КНР збільшилася на 5%, що збіглося з цільовим орієнтиром уряду. У 2023 році було зафіксовано підйом на 5,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

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