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АНАЛІТИКА

Глава BlackRock допустив новий обвал ринків на 20% і попередив про рецесію

[thumb=left][/thumb]Генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк заявив, що більшість топменеджерів, з якими він спілкувався, вважають, що США вже перебувають у рецесії. Він зазначив, що інфляційний тиск і торгівельна політика адміністрації Трампа посилюють економічну нестабільність і можуть призвести до подальшого падіння фінансових ринків.

За його словами, економічна активність сповільнюється, а інфляція може залишитися на підвищеному рівні. Це, своєю чергою, унеможливлює сценарій багаторазового зниження ставок у 2025 році. Він також згадав падіння попиту в авіаційній галузі як одну з перших ознак ослаблення споживання.

Фінк підкреслив, що, попри можливість падіння ринків ще на 20%, поточний стан він розглядає як шанс для довгострокових інвестицій. Він передбачив ослаблення долара і зниження споживчої активності на тлі високих тарифів.

Минулий тиждень ознаменувався масовим розпродажем активів після введення широких тарифів з боку Трампа. Як результат, глобальні фінансові ринки втратили трильйони доларів. Індекс волатильності VIX зріс до рівнів, що спостерігалися під час пандемії.

Крім того, глава JPMorgan Джеймі Даймон попередив про можливу фрагментацію світових економічних альянсів у разі затягування торгових конфліктів. Сам Фінк раніше заявляв, що недооцінка інфляційних ризиків - головна загроза для глобальної економіки.

На кінець 2024 року BlackRock управляла активами на суму $11,6 трлн. Фірма активно розширює позиції на приватних ринках, інвестувавши майже $30 млрд у нові придбання за минулий рік.

Нагадаємо, ми писали, що криптоскептик Пітер Шифф спрогнозував крах криптовалютного сектора.
За матеріалами: incrypted.com
 

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