Ердоган подав позов проти глави опозиції за порівняння з хунтою

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган подав кримінальну скаргу, стверджуючи, що його образив голова головної опозиційної партії, який звинуватив президента Туреччини в тому, що він очолює "хунту".

Про це заявив у вівторок адвокат Ердогана, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"До Генеральної прокуратури Анкари було подано кримінальну скаргу за образу президента, спрямовану проти Озгюра Озеля, голови опозиційної Республіканської народної партії (CHP)", - заявив адвокат Ердогана Хусейн Айдин.

Сума позову склала 500 тисяч лір (13 тисяч доларів).

6 квітня в Анкарі відбувся позачерговий з'їзд CHP, на якому Озеля переобрали на посаду голови партії. Під час виступу політик порівняв Ердогана і його уряд із путчистами і назвав їх "хунтою, яка захопила країну". Слова Озеля викликали різку критику з боку членів уряду.

Арешт мера Стамбула Екрема Імамоглу спричинив в останні тижні найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки. Люди щоночі збиралися біля стамбульської мерії і часто вступали в сутички з поліцією.