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Ердоган подав позов проти глави опозиції за порівняння з хунтою
13:50 08.04.2025 |
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган подав кримінальну скаргу, стверджуючи, що його образив голова головної опозиційної партії, який звинуватив президента Туреччини в тому, що він очолює "хунту".
Про це заявив у вівторок адвокат Ердогана, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
"До Генеральної прокуратури Анкари було подано кримінальну скаргу за образу президента, спрямовану проти Озгюра Озеля, голови опозиційної Республіканської народної партії (CHP)", - заявив адвокат Ердогана Хусейн Айдин.
Сума позову склала 500 тисяч лір (13 тисяч доларів).
6 квітня в Анкарі відбувся позачерговий з'їзд CHP, на якому Озеля переобрали на посаду голови партії. Під час виступу політик порівняв Ердогана і його уряд із путчистами і назвав їх "хунтою, яка захопила країну". Слова Озеля викликали різку критику з боку членів уряду.
Арешт мера Стамбула Екрема Імамоглу спричинив в останні тижні найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки. Люди щоночі збиралися біля стамбульської мерії і часто вступали в сутички з поліцією.
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