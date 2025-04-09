Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ердоган подав позов проти глави опозиції за порівняння з хунтою

 

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган подав кримінальну скаргу, стверджуючи, що його образив голова головної опозиційної партії, який звинуватив президента Туреччини в тому, що він очолює "хунту".

Про це заявив у вівторок адвокат Ердогана, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"До Генеральної прокуратури Анкари було подано кримінальну скаргу за образу президента, спрямовану проти Озгюра Озеля, голови опозиційної Республіканської народної партії (CHP)", - заявив адвокат Ердогана Хусейн Айдин.

Сума позову склала 500 тисяч лір (13 тисяч доларів).

6 квітня в Анкарі відбувся позачерговий з'їзд CHP, на якому Озеля переобрали на посаду голови партії. Під час виступу політик порівняв Ердогана і його уряд із путчистами і назвав їх "хунтою, яка захопила країну". Слова Озеля викликали різку критику з боку членів уряду.

Арешт мера Стамбула Екрема Імамоглу спричинив в останні тижні найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки. Люди щоночі збиралися біля стамбульської мерії і часто вступали в сутички з поліцією.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1740
  0,0933
 0,23
EUR
 1
 45,0258
  0,0274
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6310  0,08 0,19 41,3052  0,08 0,19
EUR 44,6810  0,18 0,40 45,4924  0,23 0,50

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1450  0,05 0,13 41,1550  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес