Фінансові новини
- |
- 08.04.25
- |
- 12:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп планує військовий парад у свій день народження - ЗМІ
12:18 08.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп має намір провести в столиці країни Вашингтоні великий військовий парад. Захід має відбутися з нагоди 250-річного ювілею американської армії, який відзначатимуть 14 червня. Про це повідомили кілька американських видань, вказуючи, що того самого дня Трампу виповниться 79 років.
За даними Washington City Paper, яка першою написала про плани параду, його маршрут розтягнеться на 4 милі (майже 6,5 км) - від штаб-квартири міністерства оборони США в передмісті Вашингтона Арлінгтоні до Білого дому.
Представники місцевої адміністрації та збройних сил підтвердили наявність подібних планів виданням The Hill
і News Nation, уточнивши, однак, що поки що вони не затверджені та немає жодних офіційних заявок або розпоряджень стосовно цього. Місцеву владу поки що тільки поінформували про плани параду.
Військові паради за першого президентства Трампа
Під час свого першого президентського терміну Трамп уже планував провести у 2018 році військовий парад, але захід не відбувся через його ймовірну високу вартість - близько 92 мільйонів доларів. Крім того, міська влада побоювалася, що танки та інша важка бронетехніка серйозно зашкодять дорогам, якими проїдуть.
Наступного року, у 2019-му, у Вашингтоні все-таки відбувся перший за 27 років великий військовий парад - у День незалежності США, 4 липня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Андрій Мельник став новим послом України при ООН
|«Вчимо школярів міфам про Зеленського?» Чому новий підручник з історії викликав обурення
|Норвегія виділяє ще понад €400 млн на снаряди для України
|Міжнародні резерви України у березні зросли на 5,6% - до $42,4 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Канада може відправити миротворців в Україну: прем'єр оцінює умови для місії
|У Росії почали масово викрадати авто для розбору на запчастини
|Goldman Sachs прогнозує нафту по $51-55 за барель до кінця 2026
|Китай пообіцяв боротися до кінця якщо США збільшать мита
|Китайський BYD запустив свій преміальний бренд Denza в Європі
Бізнес
|Jaguar Land Rover призупиняє експорт до США через тарифи Трампа
|Трамп руйнує плани Nintendo: японська компанія перенесла на невизначений термін старт попередніх замовлень Switch 2 у США
|Microsoft запустила пошуковик Copilot та зробила Copilot для Windows нативним
|Дослідження Microsoft: штучний інтелект знижує здатність до критичного мислення
|В Україні скорочується попит на вживані авто
|Intel і TSMC створюють спільне підприємство з виробництва чипів
|Samsung подає новий позов проти китайського виробника дисплеїв BOE