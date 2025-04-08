Трамп планує військовий парад у свій день народження - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп має намір провести в столиці країни Вашингтоні великий військовий парад. Захід має відбутися з нагоди 250-річного ювілею американської армії, який відзначатимуть 14 червня. Про це повідомили кілька американських видань, вказуючи, що того самого дня Трампу виповниться 79 років.

За даними Washington City Paper, яка першою написала про плани параду, його маршрут розтягнеться на 4 милі (майже 6,5 км) - від штаб-квартири міністерства оборони США в передмісті Вашингтона Арлінгтоні до Білого дому.

Представники місцевої адміністрації та збройних сил підтвердили наявність подібних планів виданням The Hill

і News Nation, уточнивши, однак, що поки що вони не затверджені та немає жодних офіційних заявок або розпоряджень стосовно цього. Місцеву владу поки що тільки поінформували про плани параду.

Військові паради за першого президентства Трампа

Під час свого першого президентського терміну Трамп уже планував провести у 2018 році військовий парад, але захід не відбувся через його ймовірну високу вартість - близько 92 мільйонів доларів. Крім того, міська влада побоювалася, що танки та інша важка бронетехніка серйозно зашкодять дорогам, якими проїдуть.

Наступного року, у 2019-му, у Вашингтоні все-таки відбувся перший за 27 років великий військовий парад - у День незалежності США, 4 липня.