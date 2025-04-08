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АНАЛІТИКА

У Росії почали масово викрадати авто для розбору на запчастини

 

У Росії різко збільшилася кількість викрадень автомобілів. За перші три місяці 2025 року - на 70% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Про це "Ізвєстіям" повідомили учасники страхового ринку РФ, передає The Moscow Times.

Серед регіонів лідерами за кількістю викрадень у першому кварталі стали Москва, Амурська область та Дагестан.

Найчастіше викрадали китайські Chery і Haval, південнокорейські Hyundai і Kia, а також Lada. Крім того, збільшилася кількість викрадень китайських вантажівок FAW і Shacman. Три з п'яти заяв на крадіжки припадають на машини з КНР.

У страхових компаніях різке зростання викрадень пов'язують із дефіцитом запчастин в Росії через санкції та логістичні збої.

"Хоча проблеми з запчастинами почалися ще 2022 року, пік викрадень припав на початок 2025-го. Це пов'язано зі зносом автомобілів, куплених у 2020-2022 роках: їм потрібний ремонт, а нові деталі дуже складно знайти", - каже гендиректорка Frank Auto Ірина Франк.

За її словами, основними каналами збуту деталей від вкрадених авто стали "сірі" станції техобслуговування та онлайн-платформи, де не вимагають документи.

Страхувальники вважають, що викрадення автівок в Росії для розбору на деталі продовжать частішати через дефіцит і високу вартість. За їх словами, навіть якщо завдяки переговорам між Росією та США щодо України деякі автовиробники повернуться, вони не зможуть швидко налагодити виробництво та наситити ринок запчастин.

Як повідомлялося, у Росії розгортається криза на ринку вантажоперевезень - у січні-березні цього року з галузі пішла кожна п'ята транспортна компанія.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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