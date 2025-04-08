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Китай пообіцяв боротися до кінця якщо США збільшать мита
10:47 08.04.2025 |
У вівторок міністерство торгівлі Китаю заявило, що вживатиме подальших заходів у відповідь, якщо президент США Дональд Трамп виконає свою погрозу запровадити додаткові 50-відсоткові мита на китайські товари.
Про це повідомляє Financial Times.
"Якщо США продовжать впроваджувати ці ескалаційні тарифні заходи, Китай рішуче вживатиме контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів.
Якщо США наполягатимуть на тому, щоб йти своїм шляхом, Китай буде боротися до кінця", - заявив у вівторок представник міністерства торгівлі країни.
Пекін підкріпив загрозу відплати, зафіксувавши обмінний курс своєї валюти, юаня, на рівні 7,20 юанів за долар - найнижчому з вересня 2023 року - на знак того, що він може використовувати девальвацію для компенсації тарифів Трампа.
Раніше у понеділок Пекін заявив, що введе 34% тарифи на американський імпорт після того, як американські мита на китайські товари набудуть чинності.
Після цього Трамп пригрозив ввести додаткові 50% мита, що, за деякими оцінками, призведе до загальних обмежень на китайські товари у більш ніж 120%.
"Я не думаю, що Пекін відступить, - сказав головний економіст ING у Китаї Лінн Сонг. "Це може бути (випадок), хто моргне першим". Сонг додав: "Наразі це більше схоже на перевірку на витривалість - хто відчує біль першим і кому доведеться сісти за стіл переговорів з дещо слабшою переговорною позицією".
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