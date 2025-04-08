США найближчими місяцями вестимуть переговори з торговельними партнерами щодо мит - американський Мінфін

Торговельні партнери США заявляють про прагнення провести переговори з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо мит, у зв'язку з цим очікуються "напружені місяці", повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

"50, 60, можливо, майже 70 країн наразі звернулися до нас", - заявив Бессент в інтерв'ю телеканалу Fox News.

За його словами, напруженими очікуються найближчі місяці - квітень, травень, аж до червня.

При цьому глава Мінфіну вважає, що ці переговори можуть бути продуктивними, і знову запропонував іноземним чиновникам "зберігати спокій".

"Не нагнітайте, приходьте до нас зі своїми пропозиціями про те, як ви плануєте скасувати мита, як ви плануєте скасувати нетарифні бар'єри (...). І в якийсь момент президент Трамп буде готовий до переговорів", - додав він.

2 квітня Трамп оголосив про запровадження "взаємних" мит стосовно іноземних торговельних партнерів США (загалом до списку потрапили 185 держав). Мінімальний базовий рівень мит становитиме 10%, але для низки країн мита підраховані індивідуально залежно від торговельного дефіциту Сполучених Штатів із цими країнами. Наприклад, для Китаю мита становитимуть 34%, для ЄС - 20%, для Японії - 24%.