ЄС потрібно буде купувати більше енергоносіїв у США - Трамп

ЄС для розв'язання проблеми торговельного дисбалансу зі США потрібно купувати більше енергоносіїв в американських компаній, заявив у понеділок президент США Дональд Трамп.

"Їм потрібно буде купувати більше енергоносіїв у США", - сказав він журналістам у Білому домі.

Говорячи про мита щодо ЄС, Трамп зазначив, що його не влаштовують не лише мита на американську продукцію, а й інші обмеження. "Йдеться про різні стандарти, тести (для імпортованої продукції - ІФ-У)", - пояснив він.

