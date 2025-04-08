Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС потрібно буде купувати більше енергоносіїв у США - Трамп

 

ЄС для розв'язання проблеми торговельного дисбалансу зі США потрібно купувати більше енергоносіїв в американських компаній, заявив у понеділок президент США Дональд Трамп.

"Їм потрібно буде купувати більше енергоносіїв у США", - сказав він журналістам у Білому домі.

Говорячи про мита щодо ЄС, Трамп зазначив, що його не влаштовують не лише мита на американську продукцію, а й інші обмеження. "Йдеться про різні стандарти, тести (для імпортованої продукції - ІФ-У)", - пояснив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0807
  0,1134
 0,28
EUR
 1
 45,0532
  0,4992
 1,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6310  0,08 0,19 41,3052  0,08 0,19
EUR 44,6810  0,18 0,40 45,4924  0,23 0,50

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0900  0,11 0,27 41,1150  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес