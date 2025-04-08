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Трамп може застосовувати закон 1798 року для депортацій - Верховний суд
08:55 08.04.2025 |
Верховний суд США дозволив адміністрації США депортувати іноземців, застосовуючи закон 1798 року.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Reuters.
"У понеділок Верховний суд США дозволив Дональду Трампу проводити депортації ймовірних членів венесуельської банди на основі закону 1798 року, який історично застосовували лише у воєнний час", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що Верховний суд став на сторону адміністрації США, але запровадив певні обмеження, наголосивши на потребі гарантувати право на судову апеляцію. "Закон дає президентові право депортувати, затримувати й запроваджувати обмеження проти осіб, які переважно вірні іноземній державі і які можуть становити ризик для національної безпеки у час війни", - пояснює Reuters.
Як повідомляв Укрінформ, у березні адміністрація Трампа затримала кілька десятків мігрантів з Венесуели, звинувативши їх у приналежності до кримінальної банди, та застосувала заходи щодо їх швидкої депортації зі США літаками. Ці дії були запроваджені за вказівкою президента Трампа, який послався на Закон про чужоземних ворогів від 1798 року. Цей закон застосовувався в США у воєнний час та був створений для того, щоби посилити повноваження федерального уряду й президента для ув'язнення та депортації негромадян США під час війни.
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