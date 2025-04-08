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АНАЛІТИКА

«Не можемо дати себе залякати»: Стармер про нові мита США

 

Велика Британія не хотіла б торговельної війни зі Сполученими Штатами, але «не дасть себе залякати» - про це заявив журналістам прем'єр-міністр країни Кір Стармер 7 квітня, передають британські медіа.

Таким чином він прокоментував останні митні тарифи, про які оголосив президент США Дональд Трамп. Стармер повторив оцінку, що його країна проживає «добу непевності».

«Ніхто не радіє митам, і ми не хочемо торговельної війни. Звісно, ми будемо говорити зі США про угоду, щоб полегшити ситуацію, в той же час не виключаючи інших варіантів», - йдеться у відеокоментарі Стармера, який оприлюднив Independent.

Водночас, додав прем'єр, Британія повинна «формувати власне майбутнє»:

«Ми маємо реагувати, ми не можемо дати себе залякати і просто сказати: щось відбувається, світ змінюється і стає складнішим, тож ми відступаємо. Це момент, коли треба зловити можливість».

Стармер поспілкувався з медіа під час візиту на завод британського автовиробника Jaguar Land Rover. Днями компанія повідомила про зупинку постачання до США на місяць для оцінки впливу нових митних тарифів.

2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення торгових мит щодо переважної більшості торгових партнерів країни. Зокрема, імпорт із країн-членів Євросоюзу обкладений 20-відсотковим митом. Щодо Великої Британії йдеться про 10 відсотків (так само і щодо України), для низки країн вони досягнуть 40 і більше відсотків.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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