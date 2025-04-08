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Трамп погрожує запровадити ще 50% мита проти Китаю
23:33 07.04.2025 |
Трамп заявив, що введе додаткові 50% мита на товари з Китаю, якщо країна не скасує свої мита, які були запроваджені у відповідь.
Про це написав президент США Дональд Трамп.
4 квітня Китай ввів 34% мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів Америки з 10 квітня.
"Якщо Китай не скасує додаткові 34% мита до завтра 8 квітня, США запровадять ДОДАТКОВІ мита на Китай у розмірі 50% вже з 9 квітня", - сказав Трамп.
Окрім цього Трамп пригрозив припинити усі перемовини із КНР.
"Усі переговори з Китаєм щодо запрошених ними зустрічей з нами будуть припинені! Переговори з іншими країнами, які також звернулися з проханням про зустрічі, розпочнуться негайно", - додав президент США.
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