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АНАЛІТИКА

Трамп погрожує запровадити ще 50% мита проти Китаю

 

Трамп заявив, що введе додаткові 50% мита на товари з Китаю, якщо країна не скасує свої мита, які були запроваджені у відповідь.

Про це написав президент США Дональд Трамп.

4 квітня Китай ввів 34% мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів Америки з 10 квітня.

"Якщо Китай не скасує додаткові 34% мита до завтра 8 квітня, США запровадять ДОДАТКОВІ мита на Китай у розмірі 50% вже з 9 квітня", - сказав Трамп.

Окрім цього Трамп пригрозив припинити усі перемовини із КНР.

"Усі переговори з Китаєм щодо запрошених ними зустрічей з нами будуть припинені! Переговори з іншими країнами, які також звернулися з проханням про зустрічі, розпочнуться негайно", - додав президент США.

За матеріалами: Економічна правда
 

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