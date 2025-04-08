У ЄС цього тижня обговорять створення спільного оборонного фонду - Reuters

Міністри фінансів країн ЄС цього тижня планують обговорити створення спільного міжурядового оборонного фонду для закупівлі оборонного обладнання. До фонду можуть увійти країни, які не є членами Євросоюзу, наприклад, Україна, Велика Британія чи Норвегія.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на документ, підготовлений для обговорення міністрами, передає Укрінформ.

Як зазначається, документ, підготовлений аналітичним центром Bruegel на замовлення Польщі, яка головує в ЄС, може забезпечити значне фінансування оборони без збільшення державного боргу, що викликає занепокоєння багатьох країн з високим рівнем заборгованості.

Документ є частиною дискусії в ЄС про те, як фінансувати підготовку до потенційного нападу з боку Росії, оскільки європейські уряди усвідомлюють, що вони більше не можуть повністю покладатися на Сполучені Штати у питаннях своєї безпеки.

ЄС уже планує збільшити військові витрати на 800 млрд євро протягом наступних чотирьох років за рахунок ослаблення фіскальних обмежень на інвестиції в оборону і спільного запозичення коштів на великі оборонні проєкти під заставу бюджету ЄС.

Оборонний фонд, який обговорюватиметься в суботу, 12 квітня, під час неформальної зустрічі міністрів фінансів ЄС у Варшаві, стане доповненням до вже оголошених фінансових ініціатив.

Фонд під назвою Європейський оборонний механізм (EDM) буде створений відповідно до міжурядової угоди і матиме значний капітал, що дасть змогу йому здійснювати запозичення на ринку.

Зазначається, що до EDM, який також міг би надавати позики, могли би приєднатися члени з-поза меж Європейського Союзу, такі як Велика Британія, Україна чи Норвегія.

Додатковою перевагою фонду може стати сприяння у формуванні єдиного європейського ринку оборонного обладнання, щоб знизити витрати та об'єднати ресурси.

У пропозиції йдеться про те, що фонд може зосередитися на «стратегічних засобах» - дорогій військовій інфраструктурі та обладнанні, необхідних арміям для функціонування, які часто передають Сполучені Штати Європі. До них належать спільні системи командування та управління, супутникова розвідка та зв'язок, розробка винищувачів п'ятого чи шостого поколінь, інтегровані системи озброєння (ППО, великомасштабний повітряний транспорт та морська логістика), ракети та ядерне стримування.

«Європейський оборонний механізм ... виступатиме як ексклюзивна закупівельна агенція в певних галузях, як планувальник, спонсор і потенційний власник стратегічних засобів забезпечення, а також як юридичне зобов'язання дотримуватися правил єдиного ринку оборони в межах юрисдикцій його членів», - зазначається у проєкті.

Аналітичний центр стверджує, що Європа матиме шанс зменшити свою військову залежність від США до 2030 року, лише якщо вона максимально об'єднає закупівлі та створить спільний європейський оборонний ринок, включно з Британією як головним промисловим оборонним гравцем для посилення конкуренції.

Щоб підвищити європейську оборонну промисловість, EDM закуповуватиме лише у підрядників з країн EDM або в консорціумів із визначеним мінімальним ступенем участі підрядників зі штаб-квартирами в країнах EDM.