Європейська заміна Starlink не зможе покрити всі потреби України, але забезпечить ключові

Основний конкурент Starlink - Eutelsat - у короткостроковій перспективі не зможе швидко повністю замінити супутниковий звʼязок Ілона Маска в Україні. Про це пише Politico.

Зазначається, що Starlink наразі забезпечує зв'язок між лікарнями України, військовими базами та підрозділами на фронті. Водночас поки що не існує короткострокових альтернатив, які могли б зрівнятися з технологією, яку контролює Маск.

У березні Маск попередив, що "вся лінія фронту зруйнується", якщо він вимкне Starlink в Україні.

Щоб знизити цей ризик, Європейський Союз розглядає альтернативні варіанти супутникового зв'язку, зокрема й оператора Eutelsat.

Робота зі Starlink - "це залежність, яка може бути вирішена в Білому домі або у [ред. - приватній резиденції Трампа] Мар-а-Лаго", - зазначила гендиректорка Eutelsat Єва Бернеке в інтерв'ю виданню і додала: "Добре мати кілька варіантів".

Водночас навіть Eutelsat визнає, що нинішні альтернативи ще не здатні повністю замінити Starlink.

"Якби нам довелося взяти на себе всю зв'язкову ємність для України та всіх її громадян, ми б не змогли цього зробити", - зазначила Бернеке і додала: "Але ми можемо забезпечити ключові урядові потреби".

Така ситуація склалася через відсутність достатніх інвестицій у супутники на низькій орбіті, які забезпечують швидкий зв'язок із низькою затримкою, що є критично важливим для дронів і військових операцій.

Starlink, яким володіє компанія SpaceX, домінує на ринку з 7000 супутників, що значно перевищує флот у 600 супутників Eutelsat.

"Я не думаю, що нам потрібно наближатися до цієї цифри, але ви могли б подумати про те, щоб мати принаймні пару тисяч ... щоб мати резервну копію в критичних місцях", - наголосила Бернеке.

За словами Бернеке з Eutelsat, "останні кілька тижнів показали, що для забезпечення військового й урядового зв'язку потрібно мати кілька джерел".

Європейська компанія зараз веде переговори з ЄС, щоб отримати гроші на відправлення більшої кількості комплектів для користувачів на місцях і, можливо, забезпечити фінансування майбутніх запусків супутників, які б створили більшу пропускну здатність мережі в наступні роки.