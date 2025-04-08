Канада звернулася до СОТ через мита США на автомобілі та автозапчастини

Канада подала скаргу до Світової організації торгівлі через мита на імпорт автомобілів, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, повідомила в понеділок організація.

«Канада звернулася до СОТ з проханням провести консультації щодо суперечок зі Сполученими Штатами стосовно заходів США, які передбачають введення 25-відсоткового мита на автомобілі та автомобільні запчастини з Канади», - йдеться в повідомленні організації.

Зазначається, що запит Канади було розповсюджено серед членів СОТ в понеділок, 7 квітня.

Запит на консультації формально ініціює спір в СОТ. Консультації дають сторонам можливість обговорити питання та знайти задовільне рішення без подальшого розгляду. Після 60 днів, якщо консультації не вирішили спір, скаржник може вимагати вирішення колегіально.

25-відсотковий тариф США на імпортні автомобілі, який, зокрема, стосується Канади, набув чинності у ніч на 3 квітня.

У відповідь на це канадський прем'єр Марк Карні заявив, що Канада запровадить 25% мита на весь імпорт автомобілів зі США, які не відповідають угоді про вільну торгівлю у відповідь на дії США. За його словами, усі доходи від цих тарифів будуть використані для підтримки канадських автомобільних працівників і їхньої галузі.

Наприкінці березня агенція Reuters з посиланням на три джерела повідомила, що США призупинили внески до Світової організації торгівлі (СОТ) в рамках намагань адміністрації Трампа скоротити державні витрати.