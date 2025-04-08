Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Канада звернулася до СОТ через мита США на автомобілі та автозапчастини

 

Канада подала скаргу до Світової організації торгівлі через мита на імпорт автомобілів, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, повідомила в понеділок організація.

«Канада звернулася до СОТ з проханням провести консультації щодо суперечок зі Сполученими Штатами стосовно заходів США, які передбачають введення 25-відсоткового мита на автомобілі та автомобільні запчастини з Канади», - йдеться в повідомленні організації.

Зазначається, що запит Канади було розповсюджено серед членів СОТ в понеділок, 7 квітня.

Запит на консультації формально ініціює спір в СОТ. Консультації дають сторонам можливість обговорити питання та знайти задовільне рішення без подальшого розгляду. Після 60 днів, якщо консультації не вирішили спір, скаржник може вимагати вирішення колегіально.

25-відсотковий тариф США на імпортні автомобілі, який, зокрема, стосується Канади, набув чинності у ніч на 3 квітня.

У відповідь на це канадський прем'єр Марк Карні заявив, що Канада запровадить 25% мита на весь імпорт автомобілів зі США, які не відповідають угоді про вільну торгівлю у відповідь на дії США. За його словами, усі доходи від цих тарифів будуть використані для підтримки канадських автомобільних працівників і їхньої галузі.

Наприкінці березня агенція Reuters з посиланням на три джерела повідомила, що США призупинили внески до Світової організації торгівлі (СОТ) в рамках намагань адміністрації Трампа скоротити державні витрати.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Канада, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0807
  0,1134
 0,28
EUR
 1
 45,0532
  0,4992
 1,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6310  0,08 0,19 41,3052  0,08 0,19
EUR 44,6810  0,18 0,40 45,4924  0,23 0,50

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0900  0,11 0,27 41,1150  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес