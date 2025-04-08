Фінансові новини
- |
- 08.04.25
- |
- 11:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Готує платіжну революцію: Євросоюз може створити альтернативу Visa і PayPal
22:35 07.04.2025 |
Європа має позбутись залежності від американських і китайських платформ, таких як Visa, Mastercard, PayPal і Alipay та провести платіжну революцію.
Про це заявила президент Європейського центрального банку Крістін Лагард повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Today.
За її словами, Європа повинна створити власну альтернативу для забезпечення фінансового суверенітету. На її думку, повністю уніфікований ринок капіталу може прокласти шлях до глибшої фіскальної інтеграції, з потенційною доданою вартістю до 3 трильйонів євро щорічно.
Лагард підкреслила залежність Європи від іноземної інфраструктури цифрових платежів.
"Visa, MasterCard, PayPal і Alipay контролюються американськими або китайськими компаніями. Ми повинні переконатися, що існує європейська пропозиція", - зазначила вона.
Її слова відбулися на фоні ініціативи ЄС зі створення єдиного ринку капіталу в країнах ЄС. Це має полегшити інвестиції та забезпечення кращого доступу до фінансування для компаній, а громадянам - допомогти заощаджувати ефективніше.
Втім, створення європейської альтернативи Visa та Mastercard стикається з серйозними викликами.
Серед них:
* низькі комісії за обмін в Європі ускладнюють досягнення прибутковості;
* для створення інфраструктури, здатної конкурувати з глобальними гравцями, потрібні значні початкові інвестиції;
* перешкоди на шляху впровадження включають зміну поведінки споживачів і продавців, а також переконання банків підтримати нову систему;
* технічна складність, особливо в питаннях безпеки, захисту від шахрайства та транскордонної сумісності;
* управління та координація, оскільки державам-членам та установам необхідно буде узгодити виконання та нагляд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Андрій Мельник став новим послом України при ООН
|«Вчимо школярів міфам про Зеленського?» Чому новий підручник з історії викликав обурення
|Норвегія виділяє ще понад €400 млн на снаряди для України
|Міжнародні резерви України у березні зросли на 5,6% - до $42,4 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Goldman Sachs прогнозує нафту по $51-55 за барель до кінця 2026
|Китай пообіцяв боротися до кінця якщо США збільшать мита
|Китайський BYD запустив свій преміальний бренд Denza в Європі
|Audi припиняє експорт до США
|Зеленський призначив Нечитайла послом в Китаї – указ
|Зеленський відправив колишнього генпрокурора Костіна послом у Нідерланди
Бізнес
|Трамп руйнує плани Nintendo: японська компанія перенесла на невизначений термін старт попередніх замовлень Switch 2 у США
|Microsoft запустила пошуковик Copilot та зробила Copilot для Windows нативним
|Дослідження Microsoft: штучний інтелект знижує здатність до критичного мислення
|В Україні скорочується попит на вживані авто
|Intel і TSMC створюють спільне підприємство з виробництва чипів
|Samsung подає новий позов проти китайського виробника дисплеїв BOE
|TikTok ймовірно оштрафують на €500 млн за передачу даних з ЄС до Китаю — Bloomberg