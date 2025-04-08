Президентка Єврокомісії запропонувала США «нульові тарифи» на промислові товари

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що запропонувала США встановити "нульові тарифи" на промислові товарм, намагаючись запобігти торговій війні.

Заяву фон дер Ляєн наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Президентка ЄК також наголосила, що Євросоюз готовий до переговорів зі США.

"Ми запропонували нульові тарифи на промислові товари, як ми успішно робили це з багатьма іншими торговими партнерами, тому що Європа завжди готова до хорошої угоди", - сказала вона.

Фон дер Ляєн додала, що пропозиція була зроблена ще до того, як президент США Дональд Трамп оголосив минулого тижня про нові масштабні тарифи.

Сам Трамп раніше заявляв, що США не вестимуть переговори із Європою щодо зміни тарифів, якщо вона "не буде платити багато грошей щорічно".