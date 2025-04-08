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АНАЛІТИКА

Трамп повідомив про домовленість щодо переговорів про тарифи з Японією

 

Президент США Дональд Трамп повідомив про початок переговорів стосовно митних тарифів з делегацією Японії.

"З нами розмовляють країни з усього світу. Встановлюються жорсткі, але справедливі параметри. Сьогодні вранці говорив з прем'єр-міністром Японії. Він надсилає найкращу команду для переговорів!", - написав Трамп у соціальній мережі Truth Social у понеділок.

Трамп зазначив, що в Японії "дуже погано ставляться до США в питаннях торгівлі. Вони не купують наші автомобілі, але ми купуємо мільйони їхніх. Так само і в сільському господарстві, і в багатьох інших "речах". "Це все має змінитися, але особливо з Китаєм!!!", - йдеться у дописі.

Раніше повідомлялося з посиланням на міністра фінансів США Скотт Бессент, що понад 50 країн звернулися до Білого дому із проханням розпочати торговельні переговори про пом'якшення запроваджених Трампом торгових мит.

Трамп 2 квітня оголосив про введення "взаємних" митних тарифів щодо іноземних торгових партнерів США (загалом до списку потрапили 185 держав). Мінімальний базовий рівень мит становитиме 10%, але для низки країн мита підраховані індивідуально, залежно від торгового дефіциту Сполучених Штатів із цими країнами. Наприклад, для Китаю мита становитимуть 34%, для ЄС - 20%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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