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В ЄС кажуть, що переговори зі США про послаблення санкцій проти Росії поки не ведуться
17:17 07.04.2025 |
Спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О'Салліван заявив, що наразі переговори з Брюсселем про можливе послаблення заходів проти Росії не ведуться.
Про це спецпосланець ЄС сказав в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, Вашингтон поки що не звертався до ЄС щодо прохання Росії про послаблення санкцій - однієї з її ключових вимог для укладення угоди про тимчасове припинення вогню.
"Ми ще не обговорювали з американцями питання про санкції", - зазначив О'Салліван.
Він додав, що позиція ЄС полягає в тому, що санкції - це "дуже важливий важіль тиску в будь-яких переговорах із Росією, і його слід використовувати".
"Але використовувати розумно і повільно і тільки в контексті досягнення рішення, яке буде являти собою міцний і стійкий мир", - зауважив О'Салліван.
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