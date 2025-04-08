В ЄС кажуть, що переговори зі США про послаблення санкцій проти Росії поки не ведуться

Спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О'Салліван заявив, що наразі переговори з Брюсселем про можливе послаблення заходів проти Росії не ведуться.

Про це спецпосланець ЄС сказав в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Вашингтон поки що не звертався до ЄС щодо прохання Росії про послаблення санкцій - однієї з її ключових вимог для укладення угоди про тимчасове припинення вогню.

"Ми ще не обговорювали з американцями питання про санкції", - зазначив О'Салліван.

Він додав, що позиція ЄС полягає в тому, що санкції - це "дуже важливий важіль тиску в будь-яких переговорах із Росією, і його слід використовувати".

"Але використовувати розумно і повільно і тільки в контексті досягнення рішення, яке буде являти собою міцний і стійкий мир", - зауважив О'Салліван.