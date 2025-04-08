Фінансові новини
- |
- 08.04.25
- |
- 11:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Єврокомісії не виключили, що компанії США відсторонять від європейських держзакупівель
17:11 07.04.2025 |
Єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне не виключив, що в межах відповіді на тарифну політику президента США Дональда Трампа американським компаніям відмовлять в участі в європейських державних контрактах.
Його заяву наводить BFMTV, повідомляє "Європейська правда".
Зараз в ЄС триває дискусія про те, як краще відповідати США на запроваджені тарифи.
"Ми могли б ухвалити рішення про усунення всіх американських компаній від європейських державних закупівель", - сказав Сежурне.
Водночас єврокомісар визнав, що ЄС не зможе відмовитися від американських компаній у низці послуг, зокрема у цифрових.
"Але ми повинні точно визначити, в яких секторах і чому ми можемо це зробити", - додав Сежурне.
Він сказав, що це "одне з питань, що стоять на порядку денному", і це матиме "значний вплив на американські компанії".
Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав до швидких дій для забезпечення конкурентоспроможності країни у відповідь на падіння ринків акцій і облігацій після того.
Трамп заявив, що США не вестимуть переговори із Європою щодо зміни тарифів, якщо вона "не буде платити багато грошей щорічно".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Андрій Мельник став новим послом України при ООН
|«Вчимо школярів міфам про Зеленського?» Чому новий підручник з історії викликав обурення
|Норвегія виділяє ще понад €400 млн на снаряди для України
|Міжнародні резерви України у березні зросли на 5,6% - до $42,4 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Goldman Sachs прогнозує нафту по $51-55 за барель до кінця 2026
|Китай пообіцяв боротися до кінця якщо США збільшать мита
|Китайський BYD запустив свій преміальний бренд Denza в Європі
|Audi припиняє експорт до США
|Зеленський призначив Нечитайла послом в Китаї – указ
|Зеленський відправив колишнього генпрокурора Костіна послом у Нідерланди
Бізнес
|Трамп руйнує плани Nintendo: японська компанія перенесла на невизначений термін старт попередніх замовлень Switch 2 у США
|Microsoft запустила пошуковик Copilot та зробила Copilot для Windows нативним
|Дослідження Microsoft: штучний інтелект знижує здатність до критичного мислення
|В Україні скорочується попит на вживані авто
|Intel і TSMC створюють спільне підприємство з виробництва чипів
|Samsung подає новий позов проти китайського виробника дисплеїв BOE
|TikTok ймовірно оштрафують на €500 млн за передачу даних з ЄС до Китаю — Bloomberg