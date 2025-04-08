В Єврокомісії не виключили, що компанії США відсторонять від європейських держзакупівель

Єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне не виключив, що в межах відповіді на тарифну політику президента США Дональда Трампа американським компаніям відмовлять в участі в європейських державних контрактах.

Його заяву наводить BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

Зараз в ЄС триває дискусія про те, як краще відповідати США на запроваджені тарифи.

"Ми могли б ухвалити рішення про усунення всіх американських компаній від європейських державних закупівель", - сказав Сежурне.

Водночас єврокомісар визнав, що ЄС не зможе відмовитися від американських компаній у низці послуг, зокрема у цифрових.

"Але ми повинні точно визначити, в яких секторах і чому ми можемо це зробити", - додав Сежурне.

Він сказав, що це "одне з питань, що стоять на порядку денному", і це матиме "значний вплив на американські компанії".

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав до швидких дій для забезпечення конкурентоспроможності країни у відповідь на падіння ринків акцій і облігацій після того.

Трамп заявив, що США не вестимуть переговори із Європою щодо зміни тарифів, якщо вона "не буде платити багато грошей щорічно".