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Путін дозволив відправляти на роботу дітей з 14 років
16:43 07.04.2025 |
Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дає роботодавцям можливість залучати до роботи у вихідні під час літніх канікул дітей віком від 14 до 18 років.
Документ набуде чинності з вересня цього року, повідомляє російське пропагандистське інформагентство ТАСС.
При цьому підлітків віком від 15 років можна буде залучати до роботи без обов'язкової згоди батьків.
Згідно із підписаним законом, працівників віком від 14 до 15 років можна буде залучати до роботи не більше чотирьох годин на день, з 15 до 16 років - п'ять годин, у віці від 16 років до 18 років - сім годин.
Як повідомлялося, у Росії на тлі дефіциту робочих рук різко зросла кількість працюючих підлітків. Так, за підсумками 2023 року кількість працевлаштованих росіян віком 15-17 років становила 86,7 тис., що на 40% більше, ніж роком раніше.
Перед тим повідомлялося, що в Росії різко зріс попит на працю неповнолітніх - так, із січня по червень цього року компанії надіслали понад 3 млн запрошень на роботу молодим людям віком від 14 до 18 років, що на 28% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Таким чином роботодавці намагаються впоратися з дефіцитом працівників, який зріс через війну та відтік трудових мігрантів. Так, забезпеченість російських підприємств кадрами в третьому кварталі 2024 року оновила мінімум за всю історію спостережень.
Раніше російський президент Владімір Путін визнав, що Росія відчуватиме проблему дефіциту кадрів роками і за рахунок міграції її вирішити на вдасться.
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