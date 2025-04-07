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АНАЛІТИКА

Ціни на флагманський російський сорт Urals наблизилися до $50/бар.

 

Згідно з даними Argus Media, котирування сорту Urals, який є найбільшим за обсягом експортним товаром країни, 4 квітня впали до $52,76 за барель у порту Балтійського моря в приморську. Востаннє він був нижчим за $50 у червні 2023 року, пише Bloomberg.

кремль заявив, що робить усе можливе, щоб мінімізувати вплив падіння світових цін на нафту на економіку росії, оскільки основний експортний сорт нації падає до $50 за барель вперше за 21 місяць.

«Ми дуже уважно стежимо за ситуацією, яка зараз характеризується як надзвичайно бурхлива, напружена й емоційно перевантажена», - цитує «інтерфакс» слова речника кремля дмітрія пєскова. російська влада працює над тим, щоб мінімізувати «наслідки цього міжнародного економічного шторму для нашої економіки».

Ціни на нафту мають вирішальне значення для федерального бюджету росії, який залежав від нафти й газу для майже 30% своїх надходжень у січні-лютому, згідно з урядовими даними. Оскільки витрати країни за перші два місяці року прискорилися через розв'язану росією повномасштабну війну в Україні, будь-яке зниження доходів може чинити тиск на фінанси країни.

росія, яка разом із Саудівською Аравією очолює альянс виробників ОПЕК+, уважно стежить за падінням цін на нафту, яке, зі слів пєскова, було зумовлене «рішенням США ввести мита для більшості країн світу».

Минулого місяця Міністерство фінансів росії заявило, що очікує, що середня ціна на нафту 2025 року буде ближчою до $60 за барель замість $70, запланованих у бюджеті країни на рік, повідомляє Prime newswire. Згідно з цим сценарієм, дефіцит бюджету зросте не більше ніж на 1% валового внутрішнього продукту.

Основні ціни на нафту впали після широкомасштабних мит, які США оголосили минулого тижня для торговельних партнерів країни, затьмаривши перспективи глобального попиту. Крім того, група ОПЕК+ обіцяє збільшити видобуток наступного місяця, тоді як Саудівська Аравія знизила ціни на нафту.

Низькі ціни на нафту негативно впливають на російський бюджет, 40% якого спрямовується на війну. Нагадаємо, доходи федерального бюджету рф від нафти й газу у березні 2025 року скоротилися на 17% рік до року.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

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